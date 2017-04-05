藍委問「全民不服從」 葉俊榮糾正：是市民不服從

2017-04-05 11:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委曾銘宗今就太陽花學運判決，詢問內政部長葉俊榮，對法院引用「全民不服從」原則是否有評論，民眾未來是否也要衝進總統府；葉俊榮當場糾正是「市民不服從（或稱公民不服從）」，並強調此非「市民永遠不服從」。

曾銘宗質詢太陽花學運22人被判無罪一事，葉俊榮聞之回應「尊重法院判決」，對於葉的回答，曾銘宗表示若只說「尊重法院判決」，以後要第一線警力如何執行公權力，反正跑進立法院也沒事，以後是否會有很多人闖進總統府。

葉俊榮表示，對於民主國家人民的表意自由，政府都充分尊重，警力配置也是在維護表意過程的安全，警力配置非一成不變，都可根據現實需要調整，也須符合比例原則，事後都會檢討，警力不是用來對抗而是保護表達意見的民眾，也希望各界體諒因此所做的警力部屬。

曾銘宗接著問葉俊榮，對於判決引用「全民不服從」原則之評論，是否會因此鼓勵更多民眾仿效，甚至衝進總統府？葉當場糾正「不是全民不服從」，所謂市民不服從，不是市民永遠不服從，而是在公共政策討論與表達時，若沒給予充分表達意見的空間的作為。

葉俊榮接著說，在民眾對於公共政策表達意見時，不能被限制，也要尊重他人的表意自由，是在保障陳抗、遊行者的安全，這與市民不服從概念相互銜接；曾銘宗聞之立即回應「您任內會有更多民眾衝進行政院、立法院、總統府，等著看！」