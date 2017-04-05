黃國昌要告 洪秀柱：黃應說清楚講明白

2017-04-05 10:41

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨主席洪秀柱上午前往桃園市慈湖陵寢謁陵，被問及她與時代力量立委黃國昌在網路社群中的爭論，洪秀柱強調，如果國民黨誤解黃國昌的立場，會向黃國昌道歉。

洪秀柱指黃國昌支持日本核災食品進口、毒品除罪化，對方揚言提告，洪秀柱說，黃國昌的言論會引起民眾不同看法，是有原因的，如果說黃國昌認為大家對他有誤解，就應出來說清楚、講明白。

洪秀柱強調，她希望黃國昌能積極、具體對「反日本核災食品進口」、「反對毒品除罪化」等主張，有正面的表述，與國民黨能站在同一陣線，她也非常高興，「如果國民黨誤解黃國昌的立場，會向他道歉」。