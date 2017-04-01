拿周泓旭類比李明哲 法務部回擊李富城：悖離事實

2017-04-01 17:00

［記者黃欣柏／台北報導］氣象專家李富城多次針對時政發表看法，言論頻頻惹議，今他又在臉書上質疑，台灣當初逮捕政治大學中國籍學生周泓旭時，也沒有進行通知，「做了跟共產黨同樣的事！」法務部稍早發布新聞稿強調，早在法院裁定羈押周泓旭當天，就已依規定通知中方，李富城說法嚴重悖離事實。

法務部新聞稿指出，今年3月10日一接獲台北地檢署傳真通知周泓旭獲裁准羈押後，當日就依「兩岸共同擊犯罪司法互助協議」規定，通報中國公安部，法務部發言人同時也公開對媒體披露刊載該訊息，李富城說法與事實不符。

法務部也提到，李明哲赴中失聯後，法務部於3月28日就與中方聯繫，請求查明李明哲現況，並再次以聯繫公函知會中國公安部，告知若李明哲先生有人身自由受限制之情形，應依照「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」之規定向我方通報，同時也應確保其相關訴訟法上之權益，並同意協助家屬探視。

法務部再次呼籲，中國應基於協議規定精神，立即就李明哲受拘束自由一事通報我國，使其行使合法權益及保障其人權。