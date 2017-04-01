赴中退將喊冤 綠委：堂堂將軍竟輕易被設計...
2017-04-01 15:14
〔即時新聞／綜合報導〕去年11月30多名國軍退將赴中出席「紀念孫中山先生誕辰150周年」活動，震驚社會。對此，事主之一的前空軍司令沈國禎上將受訪時喊冤，直指那次很多人被設計。對此，民進黨立委林俊憲不以為然地說，「堂堂將軍這麼簡單就被設計」。
林俊憲今於臉書撰文指出，2位總政戰部的高階退將，1位負責穿針引線、邀請退將；另名負責帶隊，一群台灣將領就這麼被帶進北京人民大會堂，見了習近平、聽中共國歌，令他忍不住懷疑，「難道政戰部的將領退役後會變成統戰部的將領？難道一個將軍是人才，一群將軍是笨蛋？」
林俊憲在文末也提到，被點名的前總政戰部主任許歷農、前總政戰部執行官陳興國，「是不是該出面解釋一下」。
《風傳媒》今報導，針對退將赴中惹議一事，沈國禎受訪時坦言，會參加那次行程，是因父親摯友許歷農多次邀請，不好推辭，加上帶隊的陳興國再三保證不用擔心，就這樣莫名進了北京人民大會堂，到了現場，看到習近平現身就覺大事不妙，奏中共國歌時全場都起立，他也只能跟著站起來，但自己並未如外傳跟唱義勇軍進行曲，直呼「我們很多人是被設計了」，以後再也不去中國參加這種活動。
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