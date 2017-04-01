| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
油價要漲了！ 台塑化下週一起汽、柴油均漲0.1元
 首頁 > 政治

赴中退將喊冤 綠委：堂堂將軍竟輕易被設計...

2017-04-01  15:14

〔即時新聞／綜合報導〕去年11月30多名國軍退將赴中出席「紀念孫中山先生誕辰150周年」活動，震驚社會。對此，事主之一的前空軍司令沈國禎上將受訪時喊冤，直指那次很多人被設計。對此，民進黨立委林俊憲不以為然地說，「堂堂將軍這麼簡單就被設計」。

林俊憲今於臉書撰文指出，2位總政戰部的高階退將，1位負責穿針引線、邀請退將；另名負責帶隊，一群台灣將領就這麼被帶進北京人民大會堂，見了習近平、聽中共國歌，令他忍不住懷疑，「難道政戰部的將領退役後會變成統戰部的將領？難道一個將軍是人才，一群將軍是笨蛋？」

林俊憲在文末也提到，被點名的前總政戰部主任許歷農、前總政戰部執行官陳興國，「是不是該出面解釋一下」。

《風傳媒》今報導，針對退將赴中惹議一事，沈國禎受訪時坦言，會參加那次行程，是因父親摯友許歷農多次邀請，不好推辭，加上帶隊的陳興國再三保證不用擔心，就這樣莫名進了北京人民大會堂，到了現場，看到習近平現身就覺大事不妙，奏中共國歌時全場都起立，他也只能跟著站起來，但自己並未如外傳跟唱義勇軍進行曲，直呼「我們很多人是被設計了」，以後再也不去中國參加這種活動。

廣告
  • 民進黨林俊憲不以為然地說，「堂堂將軍這麼簡單就被設計」。（資料照，記者林正堃攝）

    民進黨林俊憲不以為然地說，「堂堂將軍這麼簡單就被設計」。（資料照，記者林正堃攝）

  • 針對沈國禎喊冤一事，林俊憲撰文大酸。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

    針對沈國禎喊冤一事，林俊憲撰文大酸。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 沈國禎 設計 退將
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：赴中退將喊冤 綠委：堂堂將軍竟輕易被設計...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.