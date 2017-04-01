新北市長選戰增溫 蘇貞昌全力支持他

2017-04-01 12:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕2018新北市長選舉戰鼓擂，民進黨內群雄並起爭取代表權，前行政院長蘇貞昌今天參加樹林濟安宮保生大帝文化祭時，被問到他要支持誰？蘇貞昌說，心中第一人選是台南市長賴清德，如果賴神沒意願，他支持子弟兵立委吳秉叡，因為吳秉叡曾任台北縣長機要秘書6年及3屆立委，對市政最熟稔，20年來都在新北市服務基層，他會全力支持。

今天同時到場的立委羅致政，也在爭取黨內徵召，被視為英系人馬的羅致政，與吳秉叡的支持度在伯仲之間。羅致政說，他從2010年蔡英文參選新北市長時，就擔任政策部主任，協助制訂施政白皮書，對施政藍圖全盤掌握，而且擔任新北市黨部主委4年，勤跑基層，與地方人士和民代都有良好溝通管道，他與吳秉叡會「兄弟登山，各自努力」。

蘇貞昌曾擔任新北市改制前的台北縣長，在地方仍擁有深厚基層實力，2016總統與立委選舉，蘇貞昌在新北發揮「電火球」的強大魅力，不僅輔佐蔡英文高票當選，女兒蘇巧慧與子弟兵吳秉叡、張宏陸，也都順利當選新北市立委，因此2018一役，蘇貞昌的態度動見觀瞻，足以左右大局。

蘇貞昌說，大家都誠心認為，若賴清德能回鄉為新北服務，他一定會全力支持，更願意擔任競選總幹事，但若賴神要專心台南市政，他認為吳秉叡會是最適合人選，新北市明年就要換市長，希望新的市長能讓新北重開機，讓新北重返光榮。

吳秉叡今天出席濟安宮保生大帝文化祭時，與羅致政坐在一起，但兩人沒太多互動，被媒體問及時，吳秉叡澄清，因為兩人出活動坐在台上，不方便聊太多，但平常在立法院經常互動。