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台中總醫院查獲子彈 國軍：經鑑定非國軍彈藥

2017-03-31  15:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍台中總醫院急診室昨下午1點45分左右，被清潔人員在垃圾桶內發現一袋紅色塑膠袋，裡面竟有96發子彈。國防部下午3點召開記者會說明案情，國防部發言人陳中吉表示，經初步鑑定，這批子彈並非國軍所有，院方知悉後立即封鎖現場，並針對全院地毯式搜索，由台中憲兵隊採證，並交由台中地檢署調查。

陳中吉表示，這96發子彈包含5.56公厘子彈30發、0.38吋子彈64發、9公厘子彈1發、不明型號子彈1發，總共96發，所有子彈都是院方清潔人員第一時間發現，除了這批子彈，並沒有其他彈藥與槍械。醫院在事發後，昨下午2點10分向台中憲兵隊回報，相關監視畫面等，都已交由檢調調查。

對於子彈批號、可能來源，以及涉案者企圖，陳中吉強調，國軍對此不做揣測，後續細緻、精密的科學調查，都交由專業鑑識單位調查。他也解釋，雖事件昨日發生，但經過合法保存證據、地毯式搜索等等，完整確定事件始末後才對外說明，請各位都能理解。

至於該院廁所清掃頻率，陳中吉說，「應該是一小時一次。」

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  • 國防部發言人陳中吉31日召開記者會，說明國軍台中總醫院急診室廁所發現96發子彈一事，陳中吉強調該批子彈並非國軍製造及使用之彈藥，相關證物及監視畫面均移送台中地檢署調查。（記者劉信德攝）

    國防部發言人陳中吉31日召開記者會，說明國軍台中總醫院急診室廁所發現96發子彈一事，陳中吉強調該批子彈並非國軍製造及使用之彈藥，相關證物及監視畫面均移送台中地檢署調查。（記者劉信德攝）

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