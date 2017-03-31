林育卉酸反年改引發議論 綠委：比較over一點

2017-03-31 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕警消前天發動遊行抗議政府年金改革，行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉昨天在臉書上嘲諷抗議者，大罵「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」等言論，徐國勇認為林育卉發言不當，理應負責，並隨即暫停其職務，林育卉深夜則在臉書發文表示自行請辭。民進黨立委蔡易餘、黃偉哲都表示，這樣的發言真的「比較over」一點。

據《蘋果日報》報導，民進黨立委吳秉叡上午受訪表示，年金改革現在放上時程，即將要進行，正反兩方都有些激動，尤其是329反年改抗議遊行讓支持年改的人相當不舒服，所以回應也流於情緒性。而反對改革的人也儘量不要用情緒性的字眼看這個事情，支持改革的人也一樣，降低情緒對立，國家才能繼續往前走。

吳秉叡也認為，擔任公職的人如果有情緒性的發言，產生的影響顯然不好，所以林育卉能夠自行請辭，這樣的做法是正當的。

「很有正義感而且非常敢言」黃偉哲肯定林育卉，但也表示從私領域到公部門，脾氣應該要收斂，尤其身為發言人的幕僚，大家期待發言要精準、不帶私人感情，若這次林育卉暫時先休息是蠻可惜的，但也是不得已的選擇與做法。

蔡易餘也表示，徐國勇對此事已做出處理，期盼雙方冷靜、互相節制，而不雅、侮辱性的言詞也不要再出現。