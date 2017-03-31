2018小英將指定候選人 他們「剉咧等」？
2017-03-31 08:26
2018年縣市長選舉，民進黨有一定要贏的氣勢。圖為總統兼黨主席蔡英文。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕2018年縣市長選舉，民進黨有一定要贏的氣勢，黨中央對提名原則已有共識，其中，執政縣市長爭取連任者，由黨主席提名，送中執會通過。周刊報導，這項提名原則，讓部分尋求連任的縣市長「剉咧等」，而首當其衝的就是嘉義市長涂醒哲。其他還有雲林縣、彰化縣、澎湖縣也被點名，現任首長恐面臨黨內同志的挑戰。
《時報周刊》報導，不具名的黨內人士透露，總統兼民進黨黨主席蔡英文，為擴大執政版圖，確保縣市首長執政品質，壓制地方派系，2018將扛下全責督軍。而民進黨通過「2018年直轄市長暨縣市長選舉」提名原則，最大衝擊就在於連任縣市的提名方式，「將由主席提名，經中執會同意」。
報導提到，嘉義市長涂醒哲上任後民調不盡裡想，黨內人士認為，涂要爭取提名連任，須再加把勁。而藍營在上屆選舉中以8千票落敗的「耐斯小公主」陳以真，選後擔任教職，仍勤跑基層，許多活動場合仍可見到她的身影，若時機成熟，可能再集結競選戰力。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 斷交台灣與中建交有代價！ 美判兩非國還台64億
- 朴槿惠遭裁押 淪南韓第3位被逮捕卸任元首
- 鳳梨彩繪田 高樹鄉登場
- 《食尚咖啡 對味空間》Caffè Florian
- 山葉女子高球賽》落後3桿 盧曉晴並列第7
- 最暖兒童禮 小丑贊助表演獻癌童
- 1例1休增人事費 嘉市擬追加預算210萬
- 女王購物節 送跑車試駕
- 中山橋重組、選址 文化局：重新研究
- 時尚潮牌廣告超大膽！ 直接讓模特兒在床上做愛
- 「婚姻畫下美好的句號」 馬景濤宣布與嫩妻離婚！
- 迎接兒藝節 大型童話玩偶基隆現身
- 3年來首見 製造業轉綠燈
- 拒認中國市場經濟地位 川普政府最快本週公布
- 鼓勵銀行都更 自用比率降為20%
- 《時裝週上的台灣印象》1
- 台灣安家公益協會互助慰問金 民控領不到錢
- 民視股東大鬥法 董事長郭倍宏老神在在
- 列名就應榮辱與共 教部︰楊泮池督導不周
- 太恐怖！36G波神被暴力前男友狠推下山
- 金英光變女打死不和金宇彬交往 爆料「因為他們很特別」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ministries punish academics over falsified papers
- 為養小鮮肉 美國務院雇員當共諜
- 缺水還洗街 廢水再利用啦
- 擱來啊! 北韓核試倒數計時
- 李千娜個唱倒數 龜毛整牙
- 竹市風的運動場 大家來當孩子王
- 中職》選秀順位倒數 兄弟璞玉MVP感言惹哭球迷（影音）
- 4警涉包賭 警局門口收賄
- 孝子衝火煙中救母被燒傷 消警救出7人3送醫
- 《時裝週上的台灣印象》3
- 列歷史建築群 屏東菸葉廠全區獲保留
- 大園中正東路 徵收27年未拓寬
- 金英光圍裙遮點 羞到臉紅了
- 被誣賴是小偷 惡少狠砍少女5刀
- 謝金晶為父奔雲林宮廟 祈求豬哥亮病情好轉
- 虎尾山子中排分段整治 地方催加快
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Examination Yuan’s, office’s draft bills clash
- 冬山老街巷弄 3D彩繪農村風貌
- 不想批評成龍 吳綺莉：每個人都有做錯過事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2018小英將指定候選人 他們「剉咧等」？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分