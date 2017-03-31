2018小英將指定候選人 他們「剉咧等」？

2018年縣市長選舉，民進黨有一定要贏的氣勢。圖為總統兼黨主席蔡英文。（資料照）

2017-03-31 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕2018年縣市長選舉，民進黨有一定要贏的氣勢，黨中央對提名原則已有共識，其中，執政縣市長爭取連任者，由黨主席提名，送中執會通過。周刊報導，這項提名原則，讓部分尋求連任的縣市長「剉咧等」，而首當其衝的就是嘉義市長涂醒哲。其他還有雲林縣、彰化縣、澎湖縣也被點名，現任首長恐面臨黨內同志的挑戰。

《時報周刊》報導，不具名的黨內人士透露，總統兼民進黨黨主席蔡英文，為擴大執政版圖，確保縣市首長執政品質，壓制地方派系，2018將扛下全責督軍。而民進黨通過「2018年直轄市長暨縣市長選舉」提名原則，最大衝擊就在於連任縣市的提名方式，「將由主席提名，經中執會同意」。

報導提到，嘉義市長涂醒哲上任後民調不盡裡想，黨內人士認為，涂要爭取提名連任，須再加把勁。而藍營在上屆選舉中以8千票落敗的「耐斯小公主」陳以真，選後擔任教職，仍勤跑基層，許多活動場合仍可見到她的身影，若時機成熟，可能再集結競選戰力。