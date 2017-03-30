馬英九批擋服貿「自甘落後」 林俊憲反批馬「自甘墮落」
2017-03-30 12:30
〔記者王俊忠／台南報導〕對於前總統馬英九到暨南大學演講指台灣擋下服貿，是自甘落後的說法。立委林俊憲今天在臉書指台灣歷史上，從來沒有一個領導者像馬英九這樣發自內心的將中共視為救世主、萬靈丹。馬英九執政，八年的親中政策，將台灣打造成一個過度依賴中國的經濟體，還自認為是兩岸和平的締造者。
林俊憲表示，馬英九自認都是別人的錯，他不會有錯，這樣的自戀心態在他的言行之中表露無遺。 「人才外流」是急需台灣政府重視的問題，關鍵錯誤是馬英九任內政府帶頭的22k低薪，壓迫青年就業環境，馬英九卻輕描淡寫的視之為「把錢存在外國」。
林立委說，「擋下服貿」這個台灣絕大多數民意的展現，馬英九卻嚴厲批評為台灣「自甘落後」，也許「台灣輕，中國重」便是馬英九的價值觀。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 為何抗議年改？ 退休警：「只領3、4萬沒辦法旅遊」
- 政院拍板教師18％6年退場 軍、公比照
- 時力年改版本 18趴優存3年歸零
- 馬英九批學運斷服貿是「自甘落後」 網友：看韓國慘況...
- 「台灣是重要夥伴」 安倍晉三：共享價值觀與利害
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 滅火器趕場日音樂祭 來不及洗澡
- 強國女想搭警車回家 竟瞎掰：我是路癡看到路就頭痛
- 英國啟動脫歐 卡麥隆：我們從來不喜歡歐盟旗
- 台灣之光94狂！這款海報獲《星際異攻隊》導演青睞
- 讀「孫子兵法」不知作者是誰 詐騙車手頭栽了
- 三星新旗艦機Galaxy S8 搭配虛擬助理
- 奇景光電推出影像感測器 第二季量產
- 中職》月薪僅6萬 猿棄將怒飆生涯最速幫兄弟守勝
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 勞動節高鐵加開52班列車 共398班適用早鳥優惠
- 國安為名 中國濫捕外籍人士
- 祖帶孫做鼠麴粿 深坑傳承古早味
- 青年起薪2.5萬 生活花掉4成
- 國際特赦組織：中國擴大打壓
- 蕭敬騰三十而立 「雨神」普天同慶
- 大車事故救助演練 重要器具「借來的」
- 新北市小學運動會揭幕 5933名選手競技
- 五月天大安森林公園開唱 有跨年陣仗
- 反貪腐怎麼做？ 法務部提議5大改革方向
- 謝霆鋒想娶王菲 港媒爆謝賢「怒駁回」
- 自由談》 流氓大國真粗暴
- 自由廣場》廢監察院
- 自由電子報公告：請即刻更新APP
- NBA》杜蘭特受傷缺陣 有望在季後賽前復出
- 紙膠帶黏泡麵蓋 小四童發明奪金
- 電視權利金10億 韓職是中職5倍多
- 德國扣件展 台灣成海外最大參展國
- 5000元網購iPhone 收到一顆蘋果
- MLB》川崎宗則找新東家 「台灣也是考慮選項」
- 03/30 各報重點新聞一覽
- 「一斗米」老闆捲款上億 害老婦淪拾荒為生
- 通路商利機 去年每股盈餘1.16元
- 竹縣興隆國小直笛小將 全日本木笛大賽鍍金
- 彰化4萬盞選舉路燈 台電減至7千
- 北港巷弄燈區花燈 將移文創空間展出
- 偏校憂無新生 嘉縣府：推廣混齡教學
- 小巨蛋唱嗨擾民 市府將禁2年演出
- 這樣還算「自衛隊」？ 自民黨籲發展「對敵基地攻擊」能力
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬英九批擋服貿「自甘落後」 林俊憲反批馬「自甘墮落」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分