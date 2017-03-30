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馬英九批擋服貿「自甘落後」 林俊憲反批馬「自甘墮落」

2017-03-30  12:30

〔記者王俊忠／台南報導〕對於前總統馬英九到暨南大學演講指台灣擋下服貿，是自甘落後的說法。立委林俊憲今天在臉書指台灣歷史上，從來沒有一個領導者像馬英九這樣發自內心的將中共視為救世主、萬靈丹。馬英九執政，八年的親中政策，將台灣打造成一個過度依賴中國的經濟體，還自認為是兩岸和平的締造者。

林俊憲表示，馬英九自認都是別人的錯，他不會有錯，這樣的自戀心態在他的言行之中表露無遺。 「人才外流」是急需台灣政府重視的問題，關鍵錯誤是馬英九任內政府帶頭的22k低薪，壓迫青年就業環境，馬英九卻輕描淡寫的視之為「把錢存在外國」。

林立委說，「擋下服貿」這個台灣絕大多數民意的展現，馬英九卻嚴厲批評為台灣「自甘落後」，也許「台灣輕，中國重」便是馬英九的價值觀。

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  • 對於前總統馬英九批擋服貿，台灣自甘落後。立委林俊憲在臉書反批馬自甘墮落。（記者王俊忠擷取自林俊憲臉書）

    對於前總統馬英九批擋服貿，台灣自甘落後。立委林俊憲在臉書反批馬自甘墮落。（記者王俊忠擷取自林俊憲臉書）

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