台聯籲2017正名制憲元年、公投法納領土變更與憲法創制
〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣團結聯盟指出，2017年是台灣人民爭取國家正常化的契機，也是正名制憲元年，現行《公民投票法》門檻極高，透過修憲則更困難，呼籲執政且國會過半的民進黨，與時代力量等黨合作修法，將憲法創制權、領土變更列入公投項目，而非透過主張修憲詐騙人民。
現行公投法規定，全國性公投適用事項包含法律複決、立法原則創制、重大政策創制或複決、憲法修正案複決，預算、租稅、投資、薪俸及人事事項不得為公投提案，提案須經公民投票審議委員會認定，提案之通過，須有全國投票人數過半投票且有效票過半同意，否則均視為否決。
台聯前立委周倪安指出，2017年是台灣人民爭取國家正常化重要契機，國際局勢改變，在亞太地區，美、日甚至韓國聯合對抗中國的架構正在成形，對台灣相當有利，蔡政府在外交上應向國際發聲，而在國內，則應善用公民力量，透過公投將台灣帶向正常國家。
周倪安表示，領土是構成國家重要因素，如今台灣被迫使用外來的中華民國憲法，此憲法形成時台灣尚屬日本領土，其固有疆域仍包含帕米爾高原、已獨立建國的蒙古，因此台聯呼籲要有確立領土的條目的公投法，讓台灣人民行使公投權，把台灣領土明確劃設。
周倪安認為，修憲最後需900多萬人同意複決，幾乎不可能，有部能公投的公投法相當重要緊，憲法創制權在過去修憲時被拿掉，第八屆立法院修憲委員會各黨也各懷鬼胎，最後不了了之，盼民進黨以人民為念，不要在野時喊「主權在民」、執政後卻變「主權在黨」。
台聯執行副秘書長張兆林指出，目前執政黨國會已過半，要修法輕而易舉，只有願不願意的問題，民進黨應將修公投法列為最優先法案，而非一再說修憲詐騙人民，公投法門檻過高，限縮直接民權的展現，國內許多重大問題，根源在於國家沒正常化、缺乏國家意識。
張兆林也指出，過去總統大選得票數為689萬票，但修憲門檻卻要900多萬票，簡直不可能，修憲也已是死棋，執政的民進黨加上時代力量的國會席次，應能輕鬆通過修法，更把「不公投審議委員會」廢除，國會各黨若應付了事，他們將有更強烈的抗議動作。
台聯文宣部主任陳嘉霖表示，2017年是正名制憲元年，美、日有意與台灣形成抗中聯盟，台灣若後知後覺，未來恐難對抗中國霸權，憲法增修條文嚴重箝制人民對領土的自決權，加上公投法極高門檻、未納入領土變更項目，讓領土變更在法律與憲法層面都被箝制。
陳嘉霖強調，修憲是國會主動發動、人民被動複決，修憲是鞏固立委權力，制憲則是將還權於民，有些立委倡議修憲，是為私心跟權力，執政黨應帶領台灣人民打造自己的家園，將台灣領土確立為台灣本島及周邊20多個島嶼，並不包含在台中國勢力聲稱的「大陸」地區。
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標題：台聯籲2017正名制憲元年、公投法納領土變更與憲法創制
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