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李明哲與軍情局有關？ 國防部否認此事

2017-03-30  09:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲入境中國後失聯，中國國台辦發言人馬曉光昨表示李明哲涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查，引起台灣各界關注。不過今天國防部發言人陳中吉被問到李明哲是否與軍情局有關，陳中吉否認此事。

根據《聯合報》報導，陳中吉今日在立法院被記者詢問，李明哲是否為我方軍情局的外圍「運用人員」？陳中吉直接否認，強調「沒有聽說」。

妻子李凈瑜昨發出聲明，指出李明哲一直就是人權工作者，兩人相識二十餘年以來始終關心公共事務、人權，也高度關注中國的人權狀況，她也向中國喊話：「李明哲的一切行為在文明國家都是無罪的。」

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  • 陳中吉今被詢問，李明哲是否與我方軍情局有關？陳中吉直接否認，強調「沒有聽說」。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    陳中吉今被詢問，李明哲是否與我方軍情局有關？陳中吉直接否認，強調「沒有聽說」。（資料照，記者涂鉅旻攝）

  • 李明哲遭中國國安單位調查。（李明哲家屬提供）

    李明哲遭中國國安單位調查。（李明哲家屬提供）

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