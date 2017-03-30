李明哲與軍情局有關？ 國防部否認此事
2017-03-30 09:58
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲入境中國後失聯，中國國台辦發言人馬曉光昨表示李明哲涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查，引起台灣各界關注。不過今天國防部發言人陳中吉被問到李明哲是否與軍情局有關，陳中吉否認此事。
根據《聯合報》報導，陳中吉今日在立法院被記者詢問，李明哲是否為我方軍情局的外圍「運用人員」？陳中吉直接否認，強調「沒有聽說」。
妻子李凈瑜昨發出聲明，指出李明哲一直就是人權工作者，兩人相識二十餘年以來始終關心公共事務、人權，也高度關注中國的人權狀況，她也向中國喊話：「李明哲的一切行為在文明國家都是無罪的。」
相關影音 從1分31秒開始
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 柯P反去蔣 陳芳明：去蔣並非看不順眼的問題
- 台灣問題 卜睿哲建議川普政府「八要四不要」
- 國防戰略演變 黃煌雄：有效最重要
- 監院黨產條例釋憲「漏列」案由 民進黨團︰想掩飾什麼？
- 洪秀柱公布「政績」作為下週開跑起手式
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 中度視障女 返鄉樂當社工獲獎
- 80歲阿公阿嬤神押寶 幸運坐著當五迷
- 阿翔無法擺脫浩子陰影 竟是因為她
- 輝山冰山一角 中國影子銀行風險劇增
- 中國鋁箔 美展開雙反調查
- 03/30 各報重點新聞一覽
- 108學年起 學測1科鴨蛋也能上大學
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 不知錯過幾個億？五月天第一任鼓手現在是....
- 母企業是藥廠 糖友車隊再戰環台賽
- 史上最糗AV現場！男優高潮噴射 罕見災難全場笑翻
- 校園徵才 三總73K搶人補護理荒
- 重慶麗晶年中開幕 挹注營收
- 新北環狀捷運土方弊案 約談8清運業者
- 掃蕩機場黃牛 航警逮人扣車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Most Taiwanese see China as hostile to Taiwan: poll
- Galaxy S8登場 三星：重獲消費者信任的利器
- NBA》勇士連三季60勝 教頭最快200勝
- 五月天大安森林公園開唱 有跨年陣仗
- 廢除網路隱私保護法 有何影響?
- 美存量減少幅度超預期 油價連2漲
- 長知識！女星解密杜拜車牌之謎 遇到這種請讓路
- 自由廣場》事後避孕藥的思考理路
- 挺「五加二」創新產業 上海銀將增百億專案貸款
- 手機掉了怎辦… 沒指紋不易盜刷
- 英正式啟動脫歐 分手信送抵歐盟
- 高捷公車雙向轉乘 四月十五日起悠遊卡添優惠
- 三星新旗艦機Galaxy S8 搭配虛擬助理
- NBA》杜蘭特受傷缺陣 有望在季後賽前復出
- 李安最愛五月天倔強 團員只想當凡人
- 基隆孝四路舊牆開拆 視野開闊了
- 古蹟燒毀王遊戲 諷文資法沒路用
- 女子美國會開車衝撞 警開槍封鎖道路
- 「口愛」有怪味 聞出女友那裡狐臭
- 司改會議》檢討反貪腐法制 司法院提「圖利罪除罪化」
- 元太去年EPS1.69元 電子紙標籤成主力
- 蟲蟲危機男 多吃水果可助孕
- 議會審追加預算 朝野攻防流會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：李明哲與軍情局有關？ 國防部否認此事
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分