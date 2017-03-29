草屯鎮農會 3理事資格審查1人過關

2017-03-29 21:28

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕草屯鎮農會選舉結束，風波未了！現任派和挑戰派理事，各有2名、1名被檢舉資格不符，專案小組今日開完審查會，挑戰派的洪榮燦和現任派的吳明重資格不符，莊清南則過關。洪、吳兩人還可提申覆。

草屯鎮農會選舉，因現任派和挑戰派實力接近，兩派從會員代表、理監事到理事長、常務監事選舉，幾乎都是波濤洶湧，現任派驚險拿下5席，並由陳文忠當選理事長，挑戰派則有兩席監事，並由洪俊規當選常務監事。

選舉雖落幕，但現任派理事吳明重、莊清南，及挑戰派理事洪榮燦均被檢舉資格不符，經縣府、公所和農會組織專案小組勘查後，今日開會審查3人資格。

莊清南的土地沒有問題，安全過關；吳明重和洪榮燦則土地上有不合法建物而被判不符資格，兩人可在1週內提出申覆，若複審仍沒過，兩人都將失格，因只有1名候補理事，因此會由挑戰派的林弘輝遞補，兩派將形成4比4的局面。