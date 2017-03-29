教育部：依年改會版本 教育人員所得替代率降到60％
2017-03-29 19:22
〔記者林曉雲／台北報導〕教育人員的年金改革版本較為不利？教育部長潘文忠今天對陳抗的教育人員保證「不會委屈教育人員」，會讓教育人員的退休標準採計和公務人員一致。教育部人事處科長呂易芝隨後說明，教育部是依照年改會的版本，退休所得替代率會逐年降到60%，而公務人員是依考試院版本，退休所得替代率會逐年降到70%。
年金改革版本比一比，公務人員和教育人員有何不同？呂易芝表示，退休金的計算基礎不同，公務人員是採用最後10年在職薪資，教育人員則是最後在職15年平均薪資。
其次，在所得替代率部分，呂易芝表示，公務人員是分10年從80%降到70%，教育人員則是分15年從75%降到60%；至於月退起支年齡，公務人員是65歲，教育人員則是60歲。
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