| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
信義威秀影城晚間傳火警 現場疏散千人 英國脫歐分手信 歐盟收到了 大福彩、今彩539 開獎囉！ 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 政治

教育部：依年改會版本 教育人員所得替代率降到60％

2017-03-29  19:22

〔記者林曉雲／台北報導〕教育人員的年金改革版本較為不利？教育部長潘文忠今天對陳抗的教育人員保證「不會委屈教育人員」，會讓教育人員的退休標準採計和公務人員一致。教育部人事處科長呂易芝隨後說明，教育部是依照年改會的版本，退休所得替代率會逐年降到60%，而公務人員是依考試院版本，退休所得替代率會逐年降到70%。

年金改革版本比一比，公務人員和教育人員有何不同？呂易芝表示，退休金的計算基礎不同，公務人員是採用最後10年在職薪資，教育人員則是最後在職15年平均薪資。

其次，在所得替代率部分，呂易芝表示，公務人員是分10年從80%降到70%，教育人員則是分15年從75%降到60%；至於月退起支年齡，公務人員是65歲，教育人員則是60歲。

廣告
  • 教育人員年改版本較不利？教育部人事處科長呂易芝表示，教育部依年改會版本，與公務人員有三項大不同，例如教育人員的所得替代率最終會降到60%。（記者林曉雲攝）

    教育人員年改版本較不利？教育部人事處科長呂易芝表示，教育部依年改會版本，與公務人員有三項大不同，例如教育人員的所得替代率最終會降到60%。（記者林曉雲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年金改革 所得替代率 教育部 軍公教
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：教育部：依年改會版本 教育人員所得替代率降到60％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.