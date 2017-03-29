| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
信義威秀影城晚間傳火警 現場疏散千人 英國脫歐分手信 歐盟收到了 大福彩、今彩539 開獎囉！ 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 政治

「太陽花可以我們為何不可以？」 群眾癱瘓忠孝東路

抗議年金改革的群眾，集體占據忠孝東路、中山南路口。（記者鄭鴻達攝）

2017-03-29  19:18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕由多個退休軍公教警消團體組成的群眾，展開「遍地開花」抗爭，表達對年金改革的不滿。抗議群眾下午陸續轉往忠孝東路、中山南路路口，數百名民眾集體席地而坐，高呼「太陽花（學運）可以，我們為什麼不可以？」，癱瘓該處交通。

各地退休軍公教警消團體所組成的抗議隊伍，展開「遍地開花」抗爭活動，表達對年金改革之不滿。抗議群眾在午時包圍立法院、行政院等政府機關，一度有群眾翻越立法院鎮江街側門，在數波與維安警方輕微衝突後，於下午2時到傍晚期間，陸續轉往忠孝東路、中山南路口。

傍晚時分，聚集在忠孝東路、中山南路口的群眾越聚越多，人數一度超越500人之譜。民眾們分批或在路口席地而坐、或聚集在行政院側門，鳴按高音汽笛、怒吼口號宣洩不滿，期間發生零星警民推擠衝突，更有民眾一度攀上行政院圍牆，但都被警方耐心地柔性勸阻。

群眾聚集在太陽花學運也曾佔領過忠孝東、中山南十字路口，仿效學運模式在馬路上席地而坐，痛罵民進黨政府表達不滿，由於正值下班尖峰時刻，週遭交通因此堵塞。有民眾向勸阻的員警高呼「太陽花（學運）可以，我們為什麼不可以？」，獲得旁人歡呼贊同。

廣告
  • 抗議民眾高舉標語，反對民進黨政府推行之年金改革。（記者鄭鴻達攝）

    抗議民眾高舉標語，反對民進黨政府推行之年金改革。（記者鄭鴻達攝）

  • 抗議民眾一度攀上行政院圍牆，大聲痛罵民進黨政府，引來群眾歡呼。（記者鄭鴻達攝）

    抗議民眾一度攀上行政院圍牆，大聲痛罵民進黨政府，引來群眾歡呼。（記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 太陽花 年金改革 遍地開花
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：「太陽花可以我們為何不可以？」 群眾癱瘓忠孝東路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.