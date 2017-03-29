「太陽花可以我們為何不可以？」 群眾癱瘓忠孝東路

抗議年金改革的群眾，集體占據忠孝東路、中山南路口。（記者鄭鴻達攝）

2017-03-29 19:18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕由多個退休軍公教警消團體組成的群眾，展開「遍地開花」抗爭，表達對年金改革的不滿。抗議群眾下午陸續轉往忠孝東路、中山南路路口，數百名民眾集體席地而坐，高呼「太陽花（學運）可以，我們為什麼不可以？」，癱瘓該處交通。

各地退休軍公教警消團體所組成的抗議隊伍，展開「遍地開花」抗爭活動，表達對年金改革之不滿。抗議群眾在午時包圍立法院、行政院等政府機關，一度有群眾翻越立法院鎮江街側門，在數波與維安警方輕微衝突後，於下午2時到傍晚期間，陸續轉往忠孝東路、中山南路口。

傍晚時分，聚集在忠孝東路、中山南路口的群眾越聚越多，人數一度超越500人之譜。民眾們分批或在路口席地而坐、或聚集在行政院側門，鳴按高音汽笛、怒吼口號宣洩不滿，期間發生零星警民推擠衝突，更有民眾一度攀上行政院圍牆，但都被警方耐心地柔性勸阻。

群眾聚集在太陽花學運也曾佔領過忠孝東、中山南十字路口，仿效學運模式在馬路上席地而坐，痛罵民進黨政府表達不滿，由於正值下班尖峰時刻，週遭交通因此堵塞。有民眾向勸阻的員警高呼「太陽花（學運）可以，我們為什麼不可以？」，獲得旁人歡呼贊同。