北農董事會通過請辭案 韓國瑜：紛擾到此為止

台北農產運銷公司總經理韓國瑜（圖前排右三）請辭獲准，將於4月正式離職，由主任秘書路全利（圖前排左三）暫代至5月底。（記者黃建豪攝）

2017-03-29 16:48

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司人事從去年6月動盪至今，今天召開此屆董事會最後一場例行董事會，投入國民黨主席選舉的總經理韓國瑜請辭案獲准，將由主任秘書路全利代理職務至今年5月底後董事會改選，董事長則仍由常務董事簡明欽代行。韓國瑜表示，請辭案已經通過，他從4月1號起，不擔任北農總經理，今天是我的畢業典禮，「這也就告一個段落，紛紛擾擾到此為止。」

北農董事會今天共討論6項提案，包括：2016稅前淨利保留款如何處理、獎金核發辦法、第一果菜市場續約、公司薪點調整案、顧問車馬費與韓國瑜請辭案。由於去年北市府曾想推舉官股董事林秋慧擔任北農董事長，事前已與北農相關人士協調，卻在董事會當天臨時變卦的狀況，今天董事會再開，在柯文哲出訪國外期間，由副市長陳景峻親自到場督軍。

韓國瑜原先期望在下台前送北農員工大禮，爭取任內替北農全體員工加薪。但北農去年端午、中秋獎金各發放5萬、9萬元給員工，總共發放近8千萬元，在台北市議會引起綠營議員強烈反彈，加上去年菜價高漲，使得北農員工薪資與獎金調整備受爭議。

北市府官股代表劉寶緞指出，北農現在仍是敏感時機點，加薪案不是不能提，但不適合在這屆董事會就提出，最好延到6月董事會改選後再討論比較好。韓國瑜也證實，這屆董事會的法定任期只到今年5月30號，員工薪水調整及獎金發放調整方案，將留給下一屆董事會決定。

第一果菜批發市場簽約部分，韓國瑜說，董事會已同意北市府提出的漲租方案，業務外部分的冷凍庫、停車場租金調漲5成，但本業的拍賣場暫緩調漲，公司將與北市府續約，約期為6年，追溯自今年初。亦即合約效期只到今年中，在北農董事會重組後，市場處將再與北農重新議約。

另就董事長人選部分，現仍為親全國農會派系的常務董事簡明欽代行，並於今天主持董事會。然而，董事會人事案並未列入議程，也未提出臨時動議討論。而本報今天報導指出，外傳有人點名台灣建築中心前執行長許銘文接任董座，但許本人否認此說法。