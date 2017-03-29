| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
闖教育部陳情 教長接見黃耀南等人 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 政治

北農董事會通過請辭案 韓國瑜：紛擾到此為止

台北農產運銷公司總經理韓國瑜（圖前排右三）請辭獲准，將於4月正式離職，由主任秘書路全利（圖前排左三）暫代至5月底。（記者黃建豪攝）

2017-03-29  16:48

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司人事從去年6月動盪至今，今天召開此屆董事會最後一場例行董事會，投入國民黨主席選舉的總經理韓國瑜請辭案獲准，將由主任秘書路全利代理職務至今年5月底後董事會改選，董事長則仍由常務董事簡明欽代行。韓國瑜表示，請辭案已經通過，他從4月1號起，不擔任北農總經理，今天是我的畢業典禮，「這也就告一個段落，紛紛擾擾到此為止。」

北農董事會今天共討論6項提案，包括：2016稅前淨利保留款如何處理、獎金核發辦法、第一果菜市場續約、公司薪點調整案、顧問車馬費與韓國瑜請辭案。由於去年北市府曾想推舉官股董事林秋慧擔任北農董事長，事前已與北農相關人士協調，卻在董事會當天臨時變卦的狀況，今天董事會再開，在柯文哲出訪國外期間，由副市長陳景峻親自到場督軍。

韓國瑜原先期望在下台前送北農員工大禮，爭取任內替北農全體員工加薪。但北農去年端午、中秋獎金各發放5萬、9萬元給員工，總共發放近8千萬元，在台北市議會引起綠營議員強烈反彈，加上去年菜價高漲，使得北農員工薪資與獎金調整備受爭議。

北市府官股代表劉寶緞指出，北農現在仍是敏感時機點，加薪案不是不能提，但不適合在這屆董事會就提出，最好延到6月董事會改選後再討論比較好。韓國瑜也證實，這屆董事會的法定任期只到今年5月30號，員工薪水調整及獎金發放調整方案，將留給下一屆董事會決定。

第一果菜批發市場簽約部分，韓國瑜說，董事會已同意北市府提出的漲租方案，業務外部分的冷凍庫、停車場租金調漲5成，但本業的拍賣場暫緩調漲，公司將與北市府續約，約期為6年，追溯自今年初。亦即合約效期只到今年中，在北農董事會重組後，市場處將再與北農重新議約。

另就董事長人選部分，現仍為親全國農會派系的常務董事簡明欽代行，並於今天主持董事會。然而，董事會人事案並未列入議程，也未提出臨時動議討論。而本報今天報導指出，外傳有人點名台灣建築中心前執行長許銘文接任董座，但許本人否認此說法。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北農 台北農產運銷公司 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：北農董事會通過請辭案 韓國瑜：紛擾到此為止


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.