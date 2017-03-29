北農董事會通過請辭案 韓國瑜：紛擾到此為止
台北農產運銷公司總經理韓國瑜（圖前排右三）請辭獲准，將於4月正式離職，由主任秘書路全利（圖前排左三）暫代至5月底。（記者黃建豪攝）
〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司人事從去年6月動盪至今，今天召開此屆董事會最後一場例行董事會，投入國民黨主席選舉的總經理韓國瑜請辭案獲准，將由主任秘書路全利代理職務至今年5月底後董事會改選，董事長則仍由常務董事簡明欽代行。韓國瑜表示，請辭案已經通過，他從4月1號起，不擔任北農總經理，今天是我的畢業典禮，「這也就告一個段落，紛紛擾擾到此為止。」
北農董事會今天共討論6項提案，包括：2016稅前淨利保留款如何處理、獎金核發辦法、第一果菜市場續約、公司薪點調整案、顧問車馬費與韓國瑜請辭案。由於去年北市府曾想推舉官股董事林秋慧擔任北農董事長，事前已與北農相關人士協調，卻在董事會當天臨時變卦的狀況，今天董事會再開，在柯文哲出訪國外期間，由副市長陳景峻親自到場督軍。
韓國瑜原先期望在下台前送北農員工大禮，爭取任內替北農全體員工加薪。但北農去年端午、中秋獎金各發放5萬、9萬元給員工，總共發放近8千萬元，在台北市議會引起綠營議員強烈反彈，加上去年菜價高漲，使得北農員工薪資與獎金調整備受爭議。
北市府官股代表劉寶緞指出，北農現在仍是敏感時機點，加薪案不是不能提，但不適合在這屆董事會就提出，最好延到6月董事會改選後再討論比較好。韓國瑜也證實，這屆董事會的法定任期只到今年5月30號，員工薪水調整及獎金發放調整方案，將留給下一屆董事會決定。
第一果菜批發市場簽約部分，韓國瑜說，董事會已同意北市府提出的漲租方案，業務外部分的冷凍庫、停車場租金調漲5成，但本業的拍賣場暫緩調漲，公司將與北市府續約，約期為6年，追溯自今年初。亦即合約效期只到今年中，在北農董事會重組後，市場處將再與北農重新議約。
另就董事長人選部分，現仍為親全國農會派系的常務董事簡明欽代行，並於今天主持董事會。然而，董事會人事案並未列入議程，也未提出臨時動議討論。而本報今天報導指出，外傳有人點名台灣建築中心前執行長許銘文接任董座，但許本人否認此說法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
- 藍議員喊殺蔡總統 綠：政治人物最壞的示範
- 年改試院不同調 陳建仁：年改會為主
- 藍議員喊殺蔡總統 林俊憲：恐嚇殺人該法辦！
- 顏寬恒拿「消波塊」要黨內別互打 網友這麼解釋...
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 共犯才被查獲47 顆子彈 這回換他被查獲 2把槍
- 救援高雄氣爆、維冠倒塌 施武鈞獲青年獎章
- 環台賽／肉體永久性傷害 不滅陳建良破風魂
- 自由廣場》冷合景氣●薩德驚奇
- 老翁流浪到淡水 巡邏警寒夜救援助返家
- 男子行跡可疑 白宮附近被捕
- 材料-KY垂直整合 挹注營收獲利成長
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 前妻討6688萬 雙胞胎依依：我老公就是沒錢
- 13年努力有成 台灣美景放送全球55國
- 馬一審無罪》柯嘆：大悲無淚 上訴到底 馬辦：感謝法官 適當判決
- 脫歐啟動前 蘇格蘭議會挺二次獨立公投
- 北埔姜阿新洋樓拉皮 獲3千萬金援
- 霸凌記恨20年 夜騎百里燒4同學家
- 法院判決逆轉 日本2座核電廠機組將重啟
- 經典賽》日媒認證「台灣二隊」最強 鎖定王柏融
- 醫病》口腔癌下巴消失 3D列印重建恢復飲食
- 妻車禍、年收不到6萬 8旬裱藝師招客渡難關
- 中國員工毀印度國旗 歐珀被包圍抗議
- 聖圭錄影受傷肋骨骨折 INFINITE回歸恐推遲
- 老菸槍喘咳痰 肺阻塞功能剩3成
- 高雄》高鐵大學生週日優惠 5月起增3班
- 豬哥亮情史豐富 3段婚姻外加紅粉知己
- 指鄭永金炒地皮 前竹縣長范振宗高院改判無罪
- 車禍重創 林詠晟克服逆境射擊摘冠
- 黑面琵鷺全球普查 泰國現2隻喊稀有
- 美研究：馬拉松恐「傷腎」 腎病患者應留意
- 好康！北市衛生局免費送食安試劑
- 零安樂死 台南為毛小孩找工作
- 海濤法師護生園髒亂污染？ 園方駁斥
- NBA》史上最快 柯爾執教勇士三年拿200勝
- 擠出圓規奶！阿姆21歲女兒辣翻網友
- 五月天演唱會倒數4小時 周邊停車格一位難求
- 男好心收留女街友反被縱火 警逮人偵訊中
- 豬哥亮癌末住進台大醫院 謝金晶哭紅眼
- 醫病》熟女乳癌脹若牡丹 先化療再重建保住乳房
- 檢察官的定位？ 法官、檢察官空中交鋒
- 東港污水道 首標明年5月完工
標題：北農董事會通過請辭案 韓國瑜：紛擾到此為止
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email