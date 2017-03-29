李來希喊廢考試院 徐永明：難得有共識

2017-03-29 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕不滿考試院全盤接受行政院年金改革版本，公務人員協會理事長李來希認為，這樣的考試院就好像「盲腸」一樣可以廢掉。這番發言讓時代力量立委徐永明相當認同，坦言「難得大家有共識」。

上千名退休警消今日到考試院抗議年金改革，李來希批評考試院如同「盲腸」一樣，嚴重失職，可以廢除。徐永明表示「很高興難得與李來希有共識」。但他也希望李不要光說不做，應盡快遊說藍營立委支持相關修憲案。

徐永明還說，不只年金與制度要改革，更重要的是，國家部分機關的正當性長年受到民眾質疑，憲政制度的改革應盡速啟動，將考試院、監察院「兩大盲腸機關」廢除。

徐永明指出，近日有部分監察院監委為捍衛國民黨不當黨產，決定向大法官提出黨產條例釋憲案，結果被砲轟後，又被抓包監察院會通過的「調查意見」遭到修改，「可見其心虛」。徐呼籲，廢掉考、監兩院是多數民眾的期待，回到三權分立才能讓我國憲政運作可長可久。