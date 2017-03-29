藍議員喊殺蔡總統 林俊憲：恐嚇殺人該法辦！

2017-03-29 15:28

〔記者王俊忠／台南報導〕今天上午，國民黨新北市議員林國春在陳抗年金活動時說蔡總統養尊處優，該不該殺的話。民進黨立委林俊憲在臉書上指，林國春喊殺蔡總統，此事不應私了，恐嚇殺人，就該送辦，為恐嚇殺人這話負責！

林俊憲表示，林國春的言論真的很有國民黨遺風，過去國民黨對看不順眼的政治人物，就找特務「制裁」。但林國春的言論可不能等閒視之，他是警官出身、真的拿過槍，擔任警官時和三教九流交陪，人際網絡複雜。

民進黨認為林國春的言論踩到民主社會的紅線，應公開向社會道歉。林俊憲則認為，林國春此次言論除了是民主政治中最不良示範，更煽動製造仇恨，要是真的鼓動了偏激之徒付諸行動，該怎麼辦？該怎麼辦就怎麼辦才是！