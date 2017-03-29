藍議員喊殺總統 府：言行不恰當

為防抗議民眾暴衝，總統府嚴陣以待。（記者鍾麗華攝）

2017-03-29 14:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕為抗議年金改革，台灣警消聯盟今天在台北發起軍公教遊行，7路遊行「遍地開花」。不過，新北市退休警察人員協會理事長、國民黨新北市議員林國春一度在抗議時，喊出蔡總統「該不該殺」等口號。

對此，總統府發言人黃重諺表示，「我們認為政治人物擔當社會責任，這樣的言行極不恰當，不僅無法獲得社會大眾的認同，更無助於問題的解決」。

黃重諺強調，年金制度改革的目標就是確保每一位國民都能有擁有安心而有品質的退休生活，經濟安全無虞，也讓國家有限的資源能夠公平並且永續的照顧到每一個人，國人更高度期待年金改革的成功。

他說，有關改革方案的研擬，透過年初的年金改革國是會議已經提出了許多具體的方向，政府都會全力以赴，確保這些改革的目標能夠達成，而討論過程中，「我們期待並且歡迎社會上每一種對於年金改革的意見、想法都能充分討論，完整溝通，讓制度的革新更加成功」。

為防抗議民眾暴衝，總統府與總統官邸附近從昨天就嚴陣以待，架設層層拒馬與路障，由於官邸已被大批警力包圍，一百多名退休軍警消今天下午只能集結在附近的財政部前。

台北市退休警察人員協會理事長陳合良，率眾喊口號：「蔡英文無能！蔡英文下台！蔡英文踹共！」而下午5點時，各路的抗議人馬會在總統官邸集合，他們宣稱已做好長期抗戰的準備。

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