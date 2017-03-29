「選舉路燈」需付費 埔鹽鄉公所痛失4筆土地

2017-03-29 14:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉境內有2000多盞未列冊「路燈黑戶（選舉路燈）」，多年下來共積欠台電1400多萬元的電費，公所拒付電費，台電提起行政訴訟，三審定讞皆公所敗訴，台電透過彰化地院強制執行，查封公所名下6筆土地，其中4筆上週已標出，台電可望全數追回欠款。

所謂「選舉路燈」也就是民意代表為了綁樁，私下為選民裝設的路燈，這一盞路燈可能裝在選民自家門口，選民感恩，把票投給民代，但這盞燈公所卻未向台電登記，把帳賴在台電頭上。

台電彰化區營業處副處長陳華信表示，台電從民國99年起開始普查「無帳路燈」，全縣共4萬多盞為「無帳路燈」，各鄉鎮公所積欠的電費有1億2百59萬元，其中員林市、福興鄉、鹿港鎮都超過2千2百萬元，埔鹽鄉、埔心鄉、二林鎮、溪湖鎮則都有1千多萬元，埔鹽鄉已敗訴三審定讞，仍拒付1萬4000多萬的積欠電費，台電只好透過彰化地院查封公所名下的土地。

陳華信說，法院總共查封6筆土地，其中4筆已標售出去，所得款項足以支持積欠的電費。

陳華信說，欠款的鄉鎮，幾乎都跟台電協商，分期、分年償付欠款，只有1、2個鄉鎮市還在訴訟中，但訴訟中的案件，雙方都有和解的共識，所以埔鹽鄉可能是第一個也是唯一一個被拍賣土地償還電費的鄉鎮。

埔鹽鄉長楊福地抱怨，「台電知道這是未列冊的選舉路燈，為何不將其斷電，以致公所背負龐大的電費債務」，對此陳華信指出，根據交通部頒定「公路附屬設施設置管理要點」以及「彰化縣府路燈管理辦法」，地方政府（公所）是用電的維護機關，台電只是供電，無權拆路無列冊的路燈。