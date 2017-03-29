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北農下午董事會 林聰賢：暫不討論董座人選

農委會主委林聰賢出席立法院經濟委員會，指今天下午北農董事會暫不會討論董事長人選。（記者陳志曲攝）

2017-03-29  11:25

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北農產公司今天下午2點召開董事會，會中將討論總經理韓國瑜請辭一案。農委會林聰賢今天在立院指出，韓國瑜辭職後，北農總經理將由北農主任秘書路全利代理，直到6月董事會改選，這也是農委會、北市府和民股三方同意的。

林聰賢指出，過去農委會和北市府對於董事長和總經理的人選推派有其默契，但現在希望讓北農公司治理回歸正常化，因此將由路全利代理總經理，度過2個月的過渡期，直到6月董事會改選。

而對於今天本報報導，官股屬意的北農董事長人選，將由原本內定的林秋慧改為台灣建築中心前執行長許銘文。

對此，林聰賢則指，目前不會去討論董事長人選，而且要先成為董事，才有機會成為董事長，許銘文目前根本不是北農的董事。

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