民調：逾7成民眾認中國對台不友善
2017-03-29 10:59
兩岸政策議題的調查部分，有69.2%民眾贊成總統蔡英文兩岸政策作法，不贊成者有24%。（資料照，記者張忠義攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕兩岸政策協會今公布「兩岸與時事議題民意調查」結果，在兩岸政策議題方面，對於中國主張兩岸交流、對話前提為台灣接受一個中國原則的九二共識立場部分，不能接受者答67.8%；另外，高達77.2%民眾認為，中國自520以來對台抱持不友善態度。
兩岸政策協會公布「兩岸與時事議題民意調查」結果，對於兩岸政策議題的調查部分，有69.2%民眾贊成總統蔡英文兩岸政策作法，不贊成者有24%；認為蔡英文對中國釋出善意剛好者佔43.3%，認為太少者佔38.1%。
調查指出，對於中國主張兩岸交流和對話的前提，是台灣要接受一個中國原則的九二共識立場部分，有67.8%民眾不能接受，可以接受者僅占25.3%；而有高達77.2%受訪者認為，中國自520以來，對台灣抱持不友善態度，僅15.3%受訪者認為友善。
本次調查為兩岸政策協會委託大社會調查中心執行，調查期間為106年3月27日至28日晚間進行電話訪問，調查成功訪問1,086位成年人，在95%信心水準，抽樣誤差於正負2.97%。
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