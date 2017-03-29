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國台辦證實：李明哲涉危害國安被查

2017-03-29  10:33

〔記者林良昇／綜合報導〕前民進黨黨工、非政府組織工作者李明哲在中國失蹤，中國國台辦今舉行新聞發布會，國台辦發言人馬曉光證實，李明哲涉嫌危害國家安全被拘留，身體狀況良好，但未說明李明哲身在何處。

李明哲3月19日從澳門入境中國後失聯，家屬請求海基會協尋，海基會3度發函海協會詢問，但中國方面遲未回應，直到今日，李明哲失蹤第10天，國台辦才公開證實李明哲失聯原因。

國台辦今舉行例行新聞發布會，馬曉光應詢時表示，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好，但馬曉光並未說明細節，也未提及李明哲身在何處。

馬曉光還強調，到中國從事正常活動的台灣民眾合法權益有保障，稱中國是依法治國，不會對台灣民眾隨意採取人身限制措施。

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  • 李明哲。（李明哲家屬提供）

    李明哲。（李明哲家屬提供）

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