退休警消抗議金改 嗆蔡英文先自砍禮遇

退休軍警消前往忠烈祠抗議。（記者劉信德攝）

2017-03-29 10:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今日上午10點也赴忠烈祠祭祀，但超過200名退休警消人員在蔡抵達前，已在忠烈祠聚集，抗議蔡英文政府推動年金改革。新北市退警協會理事長林國春稍早表示，蔡英文養尊處優，不會跟他們一樣在這裡曬太陽，在家還有御廚幫忙煮飯，進出有超過2000萬元的車子接送，如果要大家一起砍退休金，蔡的禮遇是否先砍？

林國春接著說，蔡英文自己養尊處優，花國家薪水，拿警消的薪水養她有無道理？該不該殺？這在過去的時代，早就砍頭了。當蔡英文稍早車隊抵達時，在場陳抗人士紛紛高舉「執政無能」標語，高喊「蔡英文下台！」「蔡小姐，看一下！」也有民眾激動下跪，藉此表達不滿。

林國春也說，警消並沒有對不起國家社會，大家犧牲奉獻一輩子，但我國警消平均壽命僅62歲，政府卻規定，65歲以上才能領取退休金，且警消是外勤人員，無法和一般公務人員比較，相較於軍人，警消是在打仗，每年犧牲奉獻、因公殉職者大有人在，「這樣公不公平？」

林國春接著說，警消在小孩成長過程、出生、生病、上學時都不在身邊，卻拿警消開刀有無道理？真的沒有道理，盼大家勇敢表達訴求，讓蔡英文、副總統陳建仁聽到。