公教月退樓地板32160元 網友嘆「勞工在地下室」

2017-03-28 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統今天聽取年金改革相關報告後表示，尊重年改會建議方案，公教老年最低生活保障「樓地板」將訂為32160元，低於此標準者不砍18%優存利率。有網友得知相關消息戲謔說，若退休金32160元是地板，那勞工就是在地下室。

關於公教老年最低生活保障的樓地板要訂在多少，先前年金改革國是會議曾討論出甲乙兩案，甲案25000元，乙案32160元，當時蔡總統希望蒐集更多意見再定案。年改會日前會商後決定採用32160元版本，並呈報蔡總統做最後定奪。蔡總統今天聽取年改會正副召集人陳建仁、林萬億等人報告後表示，認同年改會建議方案。

至於勞工退休金，根據勞動部資料，依現制勞工退休後在勞保部分每人平均領1萬6179元，即使加上勞退，大約也僅能月領2.4萬到2.6萬，不到3萬元。