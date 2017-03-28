| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

監察院稱「黨產是憲法在地化特徵」 黃國昌傻眼了...

2017-03-28  12:37

〔即時新聞／綜合報導〕因認為「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」有違憲疑慮，監察院對此將申請釋憲。消息傳出後引發部分人士質疑，時代力量立委黃國昌更在看完監院的申請書後大感「不可思議」。

黃國昌在臉書上開門見山地說，看完監院的釋憲申請書後讓他感到「不可思議」。他提到，姑且不論監院的申請應該不符合《司法院大法官審理案件法》所定的申請要件，在內容上也和國民黨提的釋憲理由大同小異。

黃國昌指出，唯一最特殊的，是監院竟認為「國民黨黨產是憲法變遷下的產物，具有中華民國憲法在地化特徵」，其理由是因憲法沒有規定過渡程序，因此成為「憲法漏洞」。

黃國昌直言，在21世紀的今天看到上述文字，「不禁令人懷疑目前的監察院是活在什麼年代？」黃強調，轉型正義就是要回復過去「黨國不分」對「自由民主憲政秩序」的破壞，批評監院不但沒有意識到黨產條例所具備的憲政意義，還反過來說不當黨產具有憲法基礎，直呼「Unbelievable！」

廣告
  • 監察院認為國民黨不當黨產具有憲法基礎，黃國昌直呼不可思議。（資料照，記者林正堃攝）

    監察院認為國民黨不當黨產具有憲法基礎，黃國昌直呼不可思議。（資料照，記者林正堃攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不當黨產 國民黨 憲法 監察院 釋憲 黃國昌 黨產條例
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：監察院稱「黨產是憲法在地化特徵」 黃國昌傻眼了...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.