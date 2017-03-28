監察院稱「黨產是憲法在地化特徵」 黃國昌傻眼了...

2017-03-28 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕因認為「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」有違憲疑慮，監察院對此將申請釋憲。消息傳出後引發部分人士質疑，時代力量立委黃國昌更在看完監院的申請書後大感「不可思議」。

黃國昌在臉書上開門見山地說，看完監院的釋憲申請書後讓他感到「不可思議」。他提到，姑且不論監院的申請應該不符合《司法院大法官審理案件法》所定的申請要件，在內容上也和國民黨提的釋憲理由大同小異。

黃國昌指出，唯一最特殊的，是監院竟認為「國民黨黨產是憲法變遷下的產物，具有中華民國憲法在地化特徵」，其理由是因憲法沒有規定過渡程序，因此成為「憲法漏洞」。

黃國昌直言，在21世紀的今天看到上述文字，「不禁令人懷疑目前的監察院是活在什麼年代？」黃強調，轉型正義就是要回復過去「黨國不分」對「自由民主憲政秩序」的破壞，批評監院不但沒有意識到黨產條例所具備的憲政意義，還反過來說不當黨產具有憲法基礎，直呼「Unbelievable！」