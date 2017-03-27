行政院建議社子島辦政策環評 北市府：沒必要

台北市府堅持，社子島計畫早在郝市府時期就公告實施，生態社子島屬都計變更，因此只須二階環評；若要做政策環評，那麼開發將再推延2、3年。（記者鍾泓良攝）

2017-03-27 23:55

〔記者鍾泓良、羅添斌、陳梅英／台北報導〕台北市長柯文哲上任推動生態社子島計畫，並宣示2020年動工。然而今天內政部都市計畫委員會討論該案時，有學者陳情表示，行政院秘書長陳美伶曾發文指，社子島都市計畫變更涉及幅度過大，建議北市應辦理政策環評估。然而市府堅持，社子島計畫早在郝市府時期就公告實施，生態社子島屬都計變更，因此只須二階環評；若要做政策環評，那麼社子島開發將再推延2、3年，還可能重頭來過。

行政院公文指出，「本開發案對整體台北地區防洪、淡水河疏洪、關渡平原與社子島生態、人文衝擊鉅大，爭議頗高。台北市政府都市計畫委員會亦有多名委員迄今仍存疑慮，爰建議該府比照新訂都市計畫模式，辦理政策環境影響評估。」

環保局副局長盧世昌解釋，政策環評是指評估開發案有沒有必要性；個案環評則是該開發案對於環境影響。他強調，政策環評沒有「准、駁」，就是開放給討論，最後達成共識，依照往例會進行2、3年。他補充，雖無規定環評及政策環評不能同步進行，但一般都會尊重政策環評。

台大城鄉所教授康旻杰今於內政部都委會陳情時提起行政院公文。他指，柯市府修訂案在人口、開發與過去計劃差異太大，幾乎為全新都市計畫，應遵照行政院意見提出政策環評。他也點出，根據內政部、國發會統計，北市人口都是呈現萎縮，不解為何唯獨社子島開發人口從現存的1.1萬人暴增至3.2萬人。

社子島專案辦公室執行長易立民表示，北市府尚未取得公文；但他指，社子島都市計畫早在100年就已公告實施，生態社子島屬於都計變更，因此不符合政策環評中「新訂或擴大都市計畫」要件，認為只要完成由市府所主導的二階段環評就好。環保局同樣也認同，社子島無須實施政策環評。

行政院今天表示，此事是由國發會審查，並非由祕書長審查，僅是以祕書長名義發出公文，發出的內容也是在說明國發會審查意見。

國發會則說，當初的確在國發會召開協調會議時，國發會根據會議討論的結論建議進行政策環評，但案子出去後，是否要進行政策環評，還是要由主管機關環保署決定。據指出，環保署的態度是不強求北市府一定要進行政策環評，主要理由是北市府正在進行的二階段環評嚴格程度並不亞於政策環評，因此，國發會尊重環保署決定。