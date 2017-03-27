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監院糾正中市府 林佳龍重砲回擊「不懂裝懂」

2017-03-27  19:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市BRT遭監察院糾正，台中市長林佳龍今（27）日接受YAHOO TV專訪時重砲回擊，他表示，監委有時候不懂裝懂，糾正就是有要改善之處，對的會好好參考，但若批評錯了也不用太在乎。

林佳龍是在台灣大道市政大樓接受「YAHOO TV！彭博士觀風向」專訪，與主持人彭啟明暢談市政整體成果展現及未來願景規劃，也回應網友關心的議題。

關於網友關心捷運綠線期程及監察院針對BRT糾正市府，林佳龍表示，前市府編列300億元建造BRT，但卻是一個缺少專用路權及優先號誌的「假BRT」，市府將它轉型為優化公車專用道後，台灣大道整體交通改善，運量增加，監察院應該頒獎表揚。

他又說，「結果監察院各打50大板，說前市府設計不當，現在市府沒有延續舊的政策也是不當，這是邏輯矛盾。」他上任有民意基礎，政黨輪替後是改變政策，並非廢掉，車站都還在用，且藉由改革後的政策可見成果，數字會說話，改革後是成功案例。

林佳龍並批評，監委有時候不懂裝懂，糾正就是有要改善之處，對的會好好參考，但若批評錯了也不用太在乎。

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  • 林佳龍（右）在網路媒體直播訪問時，重砲回擊「監委有時候不懂裝懂」。（台中市政府提供）

    林佳龍（右）在網路媒體直播訪問時，重砲回擊「監委有時候不懂裝懂」。（台中市政府提供）

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