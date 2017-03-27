隔空交火延燒 蔡正元再嗆徐巧芯「沒三小路用」
2017-03-27 15:55
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元昨天與馬英九辦公室發言人徐巧芯隔空交火，徐昨晚批蔡在學運時「開車撞人」，隨後蔡正元又回擊徐巧芯「沒三小路用」。
昨天蔡正元又在臉書批評前總統馬英九，意外與馬辦發言人徐巧芯來回多次互嗆，徐巧芯稱蔡正元學運時開車撞人，蔡正元昨深夜貼文否認，他自稱沒有撞人，強調是「暴民擋路」，還大讚自己「驍勇善戰」。
蔡正元批評，徐小姐（指徐巧芯）跟綠營和綠媒的立場相同，不顧事實真相，跟楊偉中一樣是馬金提拔的「藍皮綠骨」。他也怒嗆「這種拿國民黨高薪，對民進黨龜縮的破草鞋，在馬金當權時，橫行一時，終究沒三小路用。」
徐巧芯則說，「蔡伯伯你可以罵我沒三小路用，但我是不會以這種方式回罵回去的。」有網友認同蔡正元說法，徐巧芯表示「現在連講87都不行了，他這尺度你說不過分我是不同意。」目前兩人都未再繼續貼文互嗆。
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