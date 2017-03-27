足協撤「福爾摩沙」旗幟 立委批言論審查
民進黨立委黃國書（左）、足球迷加油團「藍風加油團」代表林詠晨（右）27日召開「單項協會爭議不斷體育署不能換署長不換思維」記者會，指出U18冰球賽事發生中國球員圍毆台灣球員，與足球亞洲盃資格賽中發生足球協會，要求球迷將非政治性標語撤下等事件，認為國際賽事爭議不斷，體育署不能換署長不換思維，應加強單項協會的輔導與球迷間的協調。（記者簡榮豐攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣足協昨在台北舉行2019亞洲盃台灣男足與土庫曼資格賽，足協卻突襲要求球迷將加油旗幟「All Hail Formosa」撤下，引起爭議。體育署表示，去年曾遭亞足聯開罰，已要求足協溝通，而各國也有類似爭議性標語，台灣不是唯一案例。民進黨立委黃國書批評，在自己國家舉旗也被撤，要求體育署加強輔導足協，應據理力爭說明，不要使球迷加油時還被言論審查。
近期國際賽事爭議不斷，足球2019亞洲盃昨舉行資格賽，台灣男足不敵土庫曼以1:3落敗。場外卻發生足協要求球迷將加油旗幟「All Hail Formosa」撤下的爭議事件。黃國書與民進黨立委張廖萬堅今就近日體育賽事爭議召開記者會，提到排協U18選手資格不符問題、冰球圍毆事件與足協撤福爾摩沙旗三案，督促體育署「不能換署長卻不換思維」，應加強輔導單項協會與球迷間的協調，不要再讓相關爭議成為球迷進場加油的遺憾。
國內最大的足球球迷加油團「藍色疾風加油團」代表林詠晨表示，加油團舉這面旗幟已將近10年，去年開始被刁難，布條意義很簡單就是「為福爾摩沙歡呼」，希望為台灣隊員加油，昨天卻被要求撤下。
林詠晨說，Formosa是葡萄牙語台灣古名，甚至曾是台灣在奧會的正式名稱，如果關島可以用自己語言稱呼足球隊Matao，台灣卻不能用Formosa稱呼代表隊「很奇怪」。且足協賽前並沒有與球迷溝通，直至賽前才在現場張貼告示，更拒絕與球迷溝通，嚴重打擊球迷為國家隊加油的熱情。
體育署國際及兩岸運動組長許秀玲說，國際賽都是國際總會授權我方承辦，前次舉辦時，Formosa標語被亞足聯認為是政治性標語，遭裁罰4000美元。體育署雖要求足協循管道溝通，最後仍是裁罰定案。許秀玲說，關於足協沒有在賽前溝通，會請足協加強改進，她同時強調，各國也有類似的爭議性標語，台灣不是唯一案例。
黃國書對體育署態度不以為然，強調不能用如此消極的態度應對，應該據理力爭說明。因為竟然連「在自己國家都不能舉旗」，十分傷害球迷的心。
黃國書要求體育署，加強輔導各協會界定何謂政治標語和奧會模式，並向國際組織的無理要求堅定立場，不要讓國內球迷加油打氣卻還要被言論審查。張廖萬堅則強調單項協會改革相當重要，近半年來體育團體頻頻出現爭議，去年開始修正國體法，希望監督與改革這些體育窗口，往「財務透明、業務公開、組織公開、營運專業」的方向改革。
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標題：足協撤「福爾摩沙」旗幟 立委批言論審查
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