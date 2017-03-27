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國民黨副主席陳鎮湘帶隊 傳3月底赴河南省祭拜黃帝

有媒體報導指出，國民黨副主席陳鎮湘將率台灣知名政要人士，於3月底前往中國河南省參與祭拜黃帝。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-27  14:30

〔即時新聞／綜合報導〕農曆3月初3是軒轅黃帝的出生日，而今年的「丁酉年黃帝故里拜祖大典」將於3月30日在河南省鄭州舉行，有媒體報導指出，國民黨副主席陳鎮湘將率台灣知名政要人士，於3月底前往中國河南省參與祭拜黃帝。

綜合媒體報導，黃帝故里拜祖大典組委會昨天宣布，「丁酉年黃帝故里拜祖大典」將於3月30日上午在河南省鄭州市所屬的新鄭市黃帝故里舉行，大典嘉賓規模約有8000人。其中也有台灣人士前往，如中國國民黨副主席陳鎮湘、兩岸和平發展論壇召集人吳榮元、合晶科技董事長焦平海等人。

鄭州市政協主席王璋表示，目前大典已經準備就緒，屆時台港澳各界知名人士和來自世界各地的優秀華人代表將淨手為軒轅黃帝上香，表達慎終追遠之情與認祖歸宗之意。

「丁酉年黃帝故里拜祖大典」將於3月30日上午在河南省鄭州市所屬的新鄭市黃帝故里舉行，大典嘉賓規模約有8000人。（圖擷取自網路）

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