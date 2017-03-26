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感謝小英挺高雄建設 花媽心裡還想著台積電

2017-03-26  18:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今表示，高雄非常歡迎台積電前來投資，市府在環保、水污染、空污排放等方面也會積極做好相關準備。

陳菊今參與縣市首長與蔡英文總統餐敘，高市新聞局長丁允恭會後轉述陳菊與會提及話題，主要是當面感謝小英總統對於高雄捷運黃線、興達港海洋科技產業專區、與新灣區體感科技園區等建設的支持，強調中央的支持，讓高雄有機會推動產業轉型，揮別過去重工業污染的宿命。

提及產業，陳菊也對外宣示，高雄非常歡迎台積電前來投資，高市府在環保、水污染、空污排放等方面也會積極做好相關準備。

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  • 高雄市長陳菊當面感謝小英總統力挺高雄產業轉型。（翻攝陳菊臉書）

    高雄市長陳菊當面感謝小英總統力挺高雄產業轉型。（翻攝陳菊臉書）

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