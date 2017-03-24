車測數據透明化 交通部：年底前公布
〔記者鄭鴻達／台北報導〕目前台灣國產車上市都須經車輛測試中心檢測，而國產、進口車皆須依法規送交報告，但消費者僅能得知通過與否。時代力量立委徐永明提出「公路法第63條修正案」，要求實施車型碰撞檢驗分級制度。交通部則表示樂觀其成，盼年底前完成研議並公布。
立委徐永明指出將提案修改《公路法》第63條，要求主管機關公布受審驗車型的安全檢驗結果並上網公告，且參考國外「新車評價制度」（New Car Assessment Program: NCAP）制度，除進行碰撞測試，也將安全性能指標分級，轉化成易懂的評價星等，作為購車參考依據。
汽車專家龐德表示，雖然目前台灣的行車安全法規已有進步，強制安裝「胎壓偵測器」、「電子防滑系統」，但這都屬於主動安全部分，被動安全仍待加強，包含歐盟、美國及日本等先進汽車工業國的三大NCAP，都是由該國交通機關扶植民間機構所成立。
龐德指出，目前國內撞測只要通過國內低標即可上市，但車輛撞擊安全性並不能只看安全氣囊顆數，消費者如此獲得的資訊是不夠的，若能更進一步將國產車、進口車都都有繳交的撞擊測試數據，簡化成類似NCAP的分級制度，如此測試出來就能清楚了解等級在哪。
國立高雄大學法律系助理教授張鈺光表示，目前財團法人車輛研究測試中心（ARTC）的檢測結果屬於廠商，在資訊不對稱，可透過立法或契約要求，若未修法，交通部依然可以行政指導立場公布這些數據，但透過修法針對特定測試及資訊去公布，可影響消費者購買意願。
交通部路政司專委李昭賢指出，對於修法公布檢測數據，交通部持正面開放立場，已請車輛安全審驗中心研擬公布數據的方法，盼能在年底前完成並公布檢測數據。另外，因國外同型車導入台灣後會有些許差異，對於國外NCAP資訊僅能做參考，但會努力公開台灣販售車型資訊。
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標題：車測數據透明化 交通部：年底前公布
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