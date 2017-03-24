跨黨派厚生會會長交接 盧秀燕：續推環境醫療政策

2017-03-24 16:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕成立近三十年的立法院厚生會今進行第25屆會長交接典禮，繼民進黨立委劉建國擔任兩屆會長後，由國民黨立委盧秀燕接任會長。立法院長蘇嘉全說，厚生會是立法院除了永續會外另一個重要的次級團體，也是少數藍綠互相合作的組織。他開玩笑地說，兩位前後任會長應常像今天一樣，不分黨派坐在一起商討國家大事。

創立於民國79年2月的厚生會，由一群具有醫學專業資歷及關心民生福祉的立委共同組成，致力於推動社會福利醫療與環境保護相關的法案政策。蘇嘉全表示，厚生會在立法院有34位跨黨派的委員參加，在過去27年內對台灣的空汙問題有卓越貢獻。蘇嘉全並開玩笑地向現場衛福部官員喊話，未來若想推動好政策就找盧會長，「只要她同意大概就沒問題！」

接任會長的盧秀燕表示，未來將持續在衛生醫療、環境保護與社會福利上推動相關政策，短期內主要關注長照與空汙議題，希望結合產官學力量研究這些問題，並透過預算分配、推動修法改善現況。

第25屆厚生會由國民黨立委盧秀燕擔任會長、副會長由同黨立委楊曜擔任，秘書長則是國民黨立委蔣萬安。除立法院長蘇嘉全外，曾擔任衛生署長、現任監察院長張博雅與行政院副院長林錫耀都出席。