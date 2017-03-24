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日產變黨產 學者：國家無獨厚國民黨

2017-03-24  14:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今針對國民黨早期以「轉帳撥用」取得之國有房地召開聽證會，國民黨也邀相關學者專家出席陳述意見。雲科大科法所教授吳威志會中質疑，訓政時期法律是有效的法律，「難道要不承認訓政時期法律效果？」當時最高國防委員會的一八四、一八五、二二七次決議，都涉及黨產問題，必須重視，而非把它當成之前、片段的東西。

針對國民黨宣稱，接收日產是政府對國民黨抗戰時「戰爭損失」的賠償，不過黨產會委員詢問，這筆賠償到底是「黨債」還是「國債」？吳威志則認為這是「國家賠償」的概念，雖然國家是由國民黨領導，但當時所列出來的損失，是政黨房舍、人員受到傷害死亡，「基於國家賠償觀念，難道不需要做賠償？」被問到率領打仗的到底是「黨軍」還是「國軍」？吳卻肯定地說「當然是國軍！」

中正大學歷史系教授楊維真則提到，訓政時期不是包山包海、「國民黨萬萬歲」，而是國父孫中山有見革命失敗，痛改原因在於人民無法覺醒而來，因此要施行軍政、訓政，訓練人民施行主權，讓人民能夠當家作主，「人民主權」就是當時的概念。

楊維真也說，戰爭結束後，行政院賠償委員會發文各單位，包括政府機構、人民團體、個人，統計戰時損失，這些資料都在國史館，國民黨相關檔案在國史館中就有307筆，戰後賠償是「普遍性」，如私立南開大學是也得到賠償，國家並無獨厚國民黨。

至於抗戰時國民黨軍隊到底是「國軍」還是「黨軍」？楊維真則說「絕對是國軍」，他們絕對是為了國家而打。

楊維真並表示，當時是用日產賠償國民黨的抗戰損失，此外，國民黨當時不想再從政府撥錢，希望黨獨立，戰後大量開辦黨營事業，很大一部分也是由這些「敵產」，加上黨員特別捐來構成。

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  • 黨產會24日舉行「社團法人中國國民黨以轉帳撥用等方式取得國有特種房屋及其基地並已移轉他人之追徵案」聽證會，由主委顧立雄主持，邀請相關單位及學者與會。（記者方賓照攝）

    黨產會24日舉行「社團法人中國國民黨以轉帳撥用等方式取得國有特種房屋及其基地並已移轉他人之追徵案」聽證會，由主委顧立雄主持，邀請相關單位及學者與會。（記者方賓照攝）

  • 中正大學歷史系教授楊維真。（記者方賓照攝）

    中正大學歷史系教授楊維真。（記者方賓照攝）

  • 雲林科技大學科技法律研究所教授吳威志。（記者方賓照攝）

    雲林科技大學科技法律研究所教授吳威志。（記者方賓照攝）

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標題：日產變黨產 學者：國家無獨厚國民黨


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