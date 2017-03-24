日產變黨產 學者：國家無獨厚國民黨
2017-03-24 14:24
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今針對國民黨早期以「轉帳撥用」取得之國有房地召開聽證會，國民黨也邀相關學者專家出席陳述意見。雲科大科法所教授吳威志會中質疑，訓政時期法律是有效的法律，「難道要不承認訓政時期法律效果？」當時最高國防委員會的一八四、一八五、二二七次決議，都涉及黨產問題，必須重視，而非把它當成之前、片段的東西。
針對國民黨宣稱，接收日產是政府對國民黨抗戰時「戰爭損失」的賠償，不過黨產會委員詢問，這筆賠償到底是「黨債」還是「國債」？吳威志則認為這是「國家賠償」的概念，雖然國家是由國民黨領導，但當時所列出來的損失，是政黨房舍、人員受到傷害死亡，「基於國家賠償觀念，難道不需要做賠償？」被問到率領打仗的到底是「黨軍」還是「國軍」？吳卻肯定地說「當然是國軍！」
中正大學歷史系教授楊維真則提到，訓政時期不是包山包海、「國民黨萬萬歲」，而是國父孫中山有見革命失敗，痛改原因在於人民無法覺醒而來，因此要施行軍政、訓政，訓練人民施行主權，讓人民能夠當家作主，「人民主權」就是當時的概念。
楊維真也說，戰爭結束後，行政院賠償委員會發文各單位，包括政府機構、人民團體、個人，統計戰時損失，這些資料都在國史館，國民黨相關檔案在國史館中就有307筆，戰後賠償是「普遍性」，如私立南開大學是也得到賠償，國家並無獨厚國民黨。
至於抗戰時國民黨軍隊到底是「國軍」還是「黨軍」？楊維真則說「絕對是國軍」，他們絕對是為了國家而打。
楊維真並表示，當時是用日產賠償國民黨的抗戰損失，此外，國民黨當時不想再從政府撥錢，希望黨獨立，戰後大量開辦黨營事業，很大一部分也是由這些「敵產」，加上黨員特別捐來構成。
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