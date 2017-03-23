東港觀光鐵路復駛 地方其實不看好...
2017-03-23 23:25
東港支線曾有大鵬灣站。（記者陳彥廷攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天核定的前瞻計畫基礎建設軌道建設中，東港觀光鐵道雀屏中選，預計將斥資25億元復駛，不過今天下午鎮長徐志雄指出，舊線之所以會廢，就是因為當初已難以維持經濟效益，盼鐵工局規畫切莫重蹈覆轍。
前瞻計畫中北距墾丁約百公里的東港支線，鐵工局希望透過鐵道有效串連人潮，並配合遊艇等高端載具分流至大鵬灣國家風景區，目前可行性已評估從林邊鎮安站出發的舊線復駛，或是直接從南部起點潮州站直達東港及高捷林園末端經新園再到東港的3個方案。
今天立院交通委員會召委陳歐珀和屏東立委莊瑞雄、鍾佳濱、周春米、蘇震清偕交通部官員至東港大鵬灣乘船視察灣域觀光發展情形，席間討論東港觀光鐵路，不過鐵工局指出舊線復駛是成本最低又最快速的方案，則引來地方不同意見。
選區立委莊瑞雄及鎮長徐志雄指出，舊線會廢不是沒原因，復舊仍不具經濟效益，徐志雄建議從潮州岔出軌道，沿縣道屏187線建鐵路到東港，莊瑞雄則說，若以觀光鐵道角度，鎮安站的確不是好起點，交通部則允諾將和地方充分溝通需求。立委們則也都要求交通部研商輕軌從林園經新園到東港可行性。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 1：28的戰爭 日本光榮落敗
- 唐飛摔傷與辜成允同地點？ 晶華澄清：不同樓梯
- 失智症防治網 個案管理照護
- 制衡中國 日本最大護衛艦「加賀號」服役
- 義總理籲G7抵制川普保護主義
- 男兒淚和解大平台 徐乃麟道歉利菁爽了
- 印女騙同鄉 軟禁逼賣淫
- 侯怡君捅利菁人妖 慘遭鄉民抵制罷看節目
- 台通將處分五股廠
- 驚！小龍女報警滅親抓母 吳綺莉沾毒遭搜索
- 父挺陽岱鋼 駁斥不孝八卦報導
- 倫敦恐攻陌生路人伸援 畫面感動網友
- 中國倡「一帶一路」 澳洲說NO！
- 學生掉出車外被輾斃 碇內國中明全校輔導
- 安倍妻捲入國土賤賣疑雲 藉臉書否認
- 訪頂泰山巖 印尼留學生開眼界
- 〈實現我的旅遊夢〉感官衝擊、又愛又怕─印度16日遊
- 自備62頁投影片 王令麟求解除境管
- 北市取消代拆門檻 都更同意、反對戶都不領情
- 接小孩路上遇恐攻 英國媽媽慘遭撞死
- 毒梟大搖大擺走出法院「難怪民眾對司法失望」
- 殷仔6K挨2轟 教頭仍按讚
- 傳統領域爭議 知本球場不蓋了
- 周曉涵飛天有多重 讓黃少祺搶著hold
- 無人機設計賽 週六日翱翔天際
- 美女主播相親半年 就閃嫁製片公司老闆
- 自然史教育館藏珍品 科博館專家讚嘆
- 同婚釋憲明辯論 挺同反同各自表述
- 蒙特婁小型飛機相撞
- 府城國旅夯 民宿學院教吸客
- 蝶戀花先罰110萬 司機家屬控被迫和解
- 古早味美食 滿滿人情味─吉日嚴選食材 高C/P值 健康澎湃
- 又是假舒淇 使詐失靈 硬偷LV包
- 雙城觀光地區發展 12家民宿獲認證
- 晶華澄清唐飛、辜成允不同樓梯跌倒 網友更怕了
- 環球科大時裝秀 學生走台步展創意
- 逛到你腿軟！日本關西機場免稅店要擴大
- LV×美洲杯帆船賽 風格出眾
- 中和秀峰段青年社宅 中籤率3成
- 養成計畫？ 床底發現「17歲的汽水」竟能賣這價錢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：東港觀光鐵路復駛 地方其實不看好...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分