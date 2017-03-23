東港觀光鐵路復駛 地方其實不看好...

東港支線曾有大鵬灣站。（記者陳彥廷攝）

2017-03-23 23:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天核定的前瞻計畫基礎建設軌道建設中，東港觀光鐵道雀屏中選，預計將斥資25億元復駛，不過今天下午鎮長徐志雄指出，舊線之所以會廢，就是因為當初已難以維持經濟效益，盼鐵工局規畫切莫重蹈覆轍。

前瞻計畫中北距墾丁約百公里的東港支線，鐵工局希望透過鐵道有效串連人潮，並配合遊艇等高端載具分流至大鵬灣國家風景區，目前可行性已評估從林邊鎮安站出發的舊線復駛，或是直接從南部起點潮州站直達東港及高捷林園末端經新園再到東港的3個方案。

今天立院交通委員會召委陳歐珀和屏東立委莊瑞雄、鍾佳濱、周春米、蘇震清偕交通部官員至東港大鵬灣乘船視察灣域觀光發展情形，席間討論東港觀光鐵路，不過鐵工局指出舊線復駛是成本最低又最快速的方案，則引來地方不同意見。

選區立委莊瑞雄及鎮長徐志雄指出，舊線會廢不是沒原因，復舊仍不具經濟效益，徐志雄建議從潮州岔出軌道，沿縣道屏187線建鐵路到東港，莊瑞雄則說，若以觀光鐵道角度，鎮安站的確不是好起點，交通部則允諾將和地方充分溝通需求。立委們則也都要求交通部研商輕軌從林園經新園到東港可行性。