前瞻計畫提1300億通過1200萬 宜議長：非常遺憾
宜蘭縣政府共向行政院爭取11案重大建設，包含北宜直鐵和鐵路高架化與城鄉道路系統，還有陽大醫院二期經費共爭取經費高達1300億元，但是最後僅通過1200萬元。（記者簡惠茹攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府共向行政院爭取11案重大建設，包含北宜直鐵和鐵路高架化與城鄉道路系統，還有陽大醫院二期經費共爭取經費高達1300億元，但是最後僅通過1200萬元，議長陳文昌表示非常遺憾，但是宜蘭縣不能放棄，還是要全力爭取。
宜蘭縣政府為爭取行政院前瞻基礎建設特別預算，共提報11案地方重點建設計劃，分別就交通改善建設、文化、觀光、公安醫療、環保與運動共向行政院提報11案，其中包含北宜直鐵與鐵路高架化950億元、健全宜蘭道路路網經費279億為兩大宗，但是最後通過行政院前瞻計畫特別預算的，僅有北宜鐵路提速工程編環境評析經費1200萬元。
宜蘭縣政府除了積極爭取興建北宜直鐵與鐵路高架化經費，也提出健全宜蘭道路路網計畫，希望建設東西向完整聯絡道，包含宜蘭A、宜蘭B聯絡道、二結聯絡道及西環山腳道路，也就是台2庚延伸線，形成四縱六橫整體道路路網，總經費279億沒有通過特別預算。
由於宜蘭遲遲沒有醫學中心等級的醫療院所，且宜蘭又是全國唯一具有兩處長隧道的縣市，未來迫切需要重大救護醫療的需求，國立陽明大學附設醫院積極奔走的二期計畫經費，這次縣府也列入提報前瞻計畫中，爭取29億元的特別預算，希望能將陽大醫院提升到醫學中心等級，承擔急重難症的醫療，遺憾的是這項經費也沒有獲得行政院通過。
除了交通建設改善，縣府針對縣內重要文化建設，例如中興文化創意園區、員山童玩公園，則提報歷史聚落空間再發展計畫共15億元，觀光部分則提報打造礁溪新亮點計畫與原住民弱勢地區經濟振興計畫共1.8億元，希望再礁溪建造藝文綠活基地，並為大同鄉四季南山地區興建農產品產些中心。
宜蘭縣政府表示，縣府提出的其他城鄉風貌建設部分，中央也承諾會在其他相關特別預算或年度預算中，支持宜蘭所提的完善交通系統及文化、觀光、環保、醫療、公安、運動等城鄉發展建設，縣府將繼續積極爭取外，也盼中央能依承諾支持協助，納入相關計畫編列預算辦理。
議長陳文昌表示，北宜直鐵有列規劃費可以看做是行政院的一種支持，而對於宜蘭縣提出的其他重大建設如果真的都沒有列入特別預算，他表示非常遺憾，但是不能放棄，一定還要繼續爭取。
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