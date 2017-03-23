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李明哲赴中失蹤 陸委會：勿過度臆測

2017-03-23  17:59

〔記者林良昇／台北報導〕曾是民進黨黨工、關注中國維權人士的非政府組織工作者李明哲，從澳門入境中國後失聯，至今仍無音訊，李明哲家屬明將與民間社團公開要求相關單位和中國政府對外說明，陸委會今表示，希望各界不要對失蹤原因過度臆測，政府會盡一切努力協處。

李明哲於3月19日從中國澳門入境珠海，向友人進行最後通話後就與外界失去聯繫，李明哲家屬和相關團體透過管道協尋，並向陸委會、海基會請求協助，但李至今仍毫無音訊，家屬和民團明將召開記者會，強調李是合法入境，與中國各省社區大學的分享交流都是合法及正向的經驗，現在卻「被失蹤」，要求台灣相關單位及中國政府出面說明。

由於李明哲曾是民進黨黨工，關注中國維權人士等相關議題，外界憂心他遭中國公安羅織罪名逮捕，或藉此報復台灣近期偵破的中生共諜案，對此，陸委會今表示，在相關訊息未確定前，不會妄加揣測，也希望各界不要過多臆測，對家屬產生不必要壓力。

陸委會今舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，據政府目前掌握的訊息，李明哲確實於19日入境中國大陸，政府已透過既有溝通機制聯繫，但目前尚無消息，政府希望盡速掌握李明哲下落，確保其人身安全，一有消息會盡快對外說明。

邱垂正表示，中國大陸今年開始實施境外非政府組織境內管理活動辦法，採取很多不確定的法律概念，強化中國大陸公安機關的監督管理權限，增加相關團體的限制和法律責任，並賦予公安部門權責，可以視情況居留違反相關規定的人員，可能會增加我方人員、團體赴中國大陸的風險，提醒國人和相關團體留意相關規範，並注意人身安全。

邱垂正呼籲， 中國大陸應落實人權保障，尊重相關人員在中國大陸的言論及人身自由安全，兩岸民間應正常健康的互動往來。

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  • 陸委會發言人邱垂正。（資料照，記者林良昇攝）

    陸委會發言人邱垂正。（資料照，記者林良昇攝）

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