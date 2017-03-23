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大台中山手線、中捷路網納「前瞻 」中市：崛起可待

2017-03-23  17:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院今（23）日宣布5大前瞻基礎建設計畫，其中，台中市政府爭取的「大台中山手線」、「捷運藍線」、「捷運線綠缐延伸彰化」等軌道建設，均獲政院納入。對此，台中市長林佳龍表示，感謝中央支持，盼儘快為台中奠定快速發展的基礎。

中市府指出，林佳龍10年前開始推動大台中環狀鐵路網（山手線），歷經多年，終獲總統蔡英文執政的中央政府拍板定案；改革「假BRT」，也成功爭取到中央核定中捷藍線計畫；中捷綠線延伸至彰化，更進一步落實中彰投苗區域聯合治理，中部的崛起指日可待。

此外，清泉崗機場升格為台中國際機場、5大創研計畫率先通過台中領航的智慧機械之都、打造霧峰省議會為國際非政府組織中心、中央地方合作興建國家級水湳會展中心等案，均顯示中央建設大台中的決心。至此，林佳龍重要政見「大台中123」（1條山手線、2大海空港、3大副都心），均已進入實質執行階段。

市府表示，山手線由成功到追分的雙軌工程（下環微笑線），去年已獲行政院核定，經費由中央負擔；前瞻計畫核定的大甲到后里新建鐵路（上環彩虹線）、追分到大甲的海線鐵路雙軌高架化、大慶至烏日的山線鐵路高架化，形成台中完整的環狀鐵路，除可帶動台中多核心都市發展、縫合鐵路兩側都市土地外，也可望提升海線鐵路軌道容量，節省旅行時間，創造約1700億元經濟效益。

中捷藍線方面，路線規劃西起沙鹿車站，行經台灣大道至干城轉運中心，串聯台中火車站、沙鹿火車站、中捷綠線G9站、朝馬、中港、沙鹿轉運站等大眾運輸場站，帶動沿線產業及觀光發展，完成後，可望帶來1186億元的經濟效益。

市府交通局王義川局長強調，林佳龍在第一任的任期內爭取核定的交通建設，比前市府時期10幾年累積的還多，專業和完整的政策推動，終獲豐富成果。

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  • 追分到大甲的海線鐵路雙軌高架化工程，已納入行政院前瞻基礎建設。（記者黃鐘山攝）

    追分到大甲的海線鐵路雙軌高架化工程，已納入行政院前瞻基礎建設。（記者黃鐘山攝）

  • 「大台中山手線」包含上環彩虹線、下環微笑線等四大工程。（記者黃鐘山翻攝）

    「大台中山手線」包含上環彩虹線、下環微笑線等四大工程。（記者黃鐘山翻攝）

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