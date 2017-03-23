| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 政治

同婚釋憲明言詞辯論 法界：合憲機率高

2017-03-23  17:15

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院大法官會議明天將對同志婚姻釋憲案，召開憲法法庭進行言詞辯論，不少法界人士認為，本案合憲機率不小，差別在於大法官對於開放同志伴侶成家法律規範的幅度有多大，本案最慢將在兩個月內、即5月24日前做出解釋。

明天憲法法庭辯論的重點是，民法親屬編的法律條文是否容許同性結婚？如果是否定的，是否違反憲法保障婚姻自由及平等權，如果立法創設非婚姻的其他制度，例如同性伴侶法等制度，是否符合平等權和婚姻自由？

本案聲請人為台北市政府和祁家威，北市府代理人是學者廖元豪，法務部長邱太三明天將以關係機關代表人名義親自出庭，其他的關係機關代表人包括內政部戶政司張琬宜司長、台北市萬華區戶政事務所秘書王雪梅，鑑定人為學者陳愛娥、張文貞、陳惠馨、劉宏恩、李惠宗和鄧學仁。

廣告
  • 大法官會議明天將對同志婚姻釋憲案，召開憲法法庭進行言詞辯論。圖為挺同團體為爭取婚姻平權上街畫面。（資料照，記者張嘉明攝）

    大法官會議明天將對同志婚姻釋憲案，召開憲法法庭進行言詞辯論。圖為挺同團體為爭取婚姻平權上街畫面。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同婚 同性婚姻釋憲 大法官會議
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：同婚釋憲明言詞辯論 法界：合憲機率高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.