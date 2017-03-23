同婚釋憲明言詞辯論 法界：合憲機率高
2017-03-23 17:15
〔記者項程鎮／台北報導〕司法院大法官會議明天將對同志婚姻釋憲案，召開憲法法庭進行言詞辯論，不少法界人士認為，本案合憲機率不小，差別在於大法官對於開放同志伴侶成家法律規範的幅度有多大，本案最慢將在兩個月內、即5月24日前做出解釋。
明天憲法法庭辯論的重點是，民法親屬編的法律條文是否容許同性結婚？如果是否定的，是否違反憲法保障婚姻自由及平等權，如果立法創設非婚姻的其他制度，例如同性伴侶法等制度，是否符合平等權和婚姻自由？
本案聲請人為台北市政府和祁家威，北市府代理人是學者廖元豪，法務部長邱太三明天將以關係機關代表人名義親自出庭，其他的關係機關代表人包括內政部戶政司張琬宜司長、台北市萬華區戶政事務所秘書王雪梅，鑑定人為學者陳愛娥、張文貞、陳惠馨、劉宏恩、李惠宗和鄧學仁。
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