民進黨2018優先提名現任？ 洪耀福：不一定
2017-03-23 17:47
〔即時新聞／綜合報導〕針對2018年縣市長選舉的布局，民進黨選舉對策委員會昨天通過三項決議，包含連任縣市長部分將由黨主席提名並送中執會通過，執政屆滿縣市將由初選決定人選，不是民進黨執政縣市將由主席徵召人選。而近日引發討論的是尋求連任的縣市長是否有「現任優先」優勢？今天民進黨秘書長洪耀福表示，規則對現任者相對有優勢，但也不一定保障。
據《聯合新聞網》報導，洪耀福表示，民進黨籍的縣市長，在尋求連任理論上會有優勢，而提名規則上是「黨主席提名後、送中執會通過後」就正式提名，但也有可能主席不提名你，或是中執會反對這個候選人。
洪耀福也舉2001年台中市長選舉，民進黨現任市長張溫鷹於黨內初選落敗，後來脫黨參選的例子，仍輸給黨提名的候選人。他也認為，從黨的立場來看，脫黨參選的人想拚倒黨提名者可能兩敗俱傷，規則雖然還是對尋求連任者比較有優勢，但並非「一定保障」。
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