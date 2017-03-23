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大家都要錢要人 司改會議成「許願池 」

2017-03-23  14:58

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第3分組22日召開第3次會議，與會委員尤伯祥認為，法官工作繁重，應增加助理員額，司法院代表表示樂觀其成，希望修訂中央政府機關總員額法，方能有法源依據，法務部長邱太三亦指出檢察官也缺助理，應一併增加檢方的助理員額，聽在另名委員、成功大學法律學系教授李佳玟耳裡，忍不住直言，如果整場會議就是要錢要人，只是許願罷了！

尤伯祥說，美國每位法官都有4名助理，並有自己的辦公室，反觀台灣法官的工作環境不佳，人手短缺，工作流程有問題，因此建議應給每位法官單獨的辦公室，並增加助理員額。

司法院代表回應，樂於見到法官的工作環境變佳，但受限於總員額法限制，建議司改會議修正總員額法，才能增加法官的助理員額；另有關於一人一間辦公室議題，目前礙於預算，連法官都不一定有獨立辦公室，遑論助理。

邱太三聽到只檢討法官的工作環境，便提案應把檢察官一併納入改善計畫，同時指出，目前檢察官與助理的比例約為1:1.6，希望能比照法官，增加輔助人力。

李佳玟認為，如果整場會議只是討論增加人增加錢，未考慮我國財政有限，充其量只是許願而已，應該務實一點，把議題集中在如何減少工作量、微罪除罪化、檢審書類的簡化，才是比較實際的建議。

雖然李佳玟認為應考量國家財政，但該分組依舊決議「增加法官及檢察官之輔助人力及必要硬體設備」，另把「減少法官、檢察官的工作量」、「簡化書類」、「檢討高檢署、高院人力配置問題，設計能讓高檢署、高院人力回流地檢署及地院的機制」等決議一併納入。

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