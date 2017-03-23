我代表入美國務院開會 府：台灣是國際社會的一份子
2017-03-23 13:55
我國駐美代表高碩泰受邀出席抗伊斯蘭國（IS）聯盟部長級會議。（路透）
〔記者鍾麗華／台北報導〕美國主導的抗伊斯蘭國（IS）聯盟首度全體開會，台灣作為68個成員之一，駐美代表高碩泰也受邀赴國務院，高碩泰還現身抗IS聯盟團體照，和包括美國國務卿提勒森在內的各國成員一同站在國務院講台上。美方這樣的公開動作，過去相當少見。
總統府發言人黃重諺表示，台灣是國際社會的一份子，始終堅持和平、自由、民主及人權的普世價值，也一向秉持這個精神，在共同的價值基礎上，積極支持並參與全球性新興議題的國際合作，包括人道救援、醫療援助、疾病的防治與研究、反恐合作，以及共同打擊跨國犯罪，讓台灣成為國際社會不可或缺的夥伴。
美國從2014年主導組成抗IS聯盟以來，台灣在人道救援上對世界的貢獻，就不止一次受到推崇，包括前總統歐巴馬就曾公開提到台灣付出的心力。不過，前駐美代表沈呂巡也曾於2015年低調於國務院參與會議，但當時美方未證實或否認。
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