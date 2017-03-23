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桃園12區公所場地收費標準不一 遭議會退回重訂

2017-03-23  10:44

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會今天審查區公所行政大樓場地使用收費標準，由於只有四個區公所提出辦法，加上，收費標準不一，引發多位市議員質疑；市長鄭文燦同意，會後由民政局邀集十二區公所開會，討論收費標準後，然後一起提出比較妥當；議長邱奕勝裁示，楊梅等四區收費辦法退回。

市議員謝彰文、黃婉如說，各地收費標準不一，十二區只有四區提出辦法，難道其他區就不收費；市議員劉茂群、范綱祥也認為各區公所條件不同，可以有差異性收費，但必須要有說帖；由於公益活動租借場地免費，市議員詹江村則擔心由於藉著公益之名，行推銷之實，要求加強稽核。

市長鄭文燦表示，由於各區公所設備不同、面積也有大小，各自訂定自有收費表準是慣例，收費的確容許有差異性，但還是要有一套標準，會請民政局召集區公所開會達成共識。

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  • 桃園市議會審查區公所行政大樓場地使用收費標準。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會審查區公所行政大樓場地使用收費標準。（記者謝武雄攝）

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