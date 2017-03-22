要求南市提高老師加班費 藍營：否則杯葛預算
〔記者蔡文居／台南報導〕南市教師兼行政免超額政策，引起教師團體反彈，校長協會及家長團則力挺。台南市議會國民黨團今天邀集教育局、教師和校長團體當面溝通。教師團體表示，全國各縣市老師兼行政不休假加班費是16天，台南卻只有3天。國民黨團書記長王家貞要求南市教育局大幅增加不休假加班費到16天，否則將杯葛教育局預算。
教師協會理事長陳杉吉、教育產業工會副理事長許珮甄表示，全市80幾所國中已有30幾所因地制宜訂有免超額辦法，教育局無權綁架每所學校，況且106年實施免超額法令，教育局並沒有通知擔任教師介聘委員的他們與會，而且老師不願兼任行政主因是要寫計畫、報成果、參加競賽和各種評鑑，忙到無法休假，結果台南市不休假加班費居然只有3天，比借調在市政府的老師1年7天還少。
中小學校長協會理事長陳明和、中等學校校長協會理事長謝振宗及常務監事陳仲卿則表示，校長要求老師兼任行政工作，資深老師往往一口回絕，不得以行政協商，結果還是由資淺的老師兼任行政職，若學校有老師超額，結果還是由這些資淺老師被調出去或找不到工作，因此他們提議修訂教師介聘要點，教育局若不訂出此法，行政工作沒人願意兼任，這樣學校還能穩定的運作下去嗎？只會越來越亂。
教育局表示，對於提高請領16天不休假加班費一事，因各縣市財政條件不同，且南市鼓勵學校教職員工具休假資格者全部休畢，回歸休假真義，而非以不休假換加班費，公務員休假也是如此。另為協助學校聘用行政人員，增加教師兼任行政意願，教育局也致力於行政減量，簡化相關訪視及評鑑等作業。
王家貞表示，民主不是說什麼都是你贏，但賴清德市府團隊讓人徹底失望的是，五星市長，對待一線的辛苦兼行政的老師居然如此苛刻，不休假加班費全國都16天，為什麼台南市只給3天。因此，要求教育局大幅增加不休假加班費到16天，並立刻用大數據分析台南市超額教師人數，擇日再與教師和家長團體溝通，國民黨團真心希望大家能為保障學子的受教權和老師工作權找出最大的公約數。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 彭文正質疑錄音中斷 檢察官笑「本來就這樣」
- 中批台灣外交「沒前途」李大維回嗆：大家走著看
- WHA不樂觀 李大維：絕不悲觀、積極爭取
- 同性婚姻憲法法庭週五大辯論 線上同步直播
- WHA不樂觀 府喊話：台灣不能成為全球防疫的缺口
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷孩子...
- Part-time法官有譜！司改會議：法院可進用兼職法官
- 繩索救援大躍進 消防員莊智翔打先鋒
- 埃及街頭運動太震撼 台人也該看
- 拍賣欠稅大戶土地 雲林縣庫進帳2.7億
- 行人徒步街「貼膏藥」 一半路面補丁
- 〈家庭診療室〉把同事當家人待 卻收到怪禮物
- 北韓又發射導彈！ 但以失敗告終...
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 經典賽》日本守備賠掉勝利 美國首度殺進冠軍戰
- 為衣翻臉 見父背影 開富爸賓士撞死他
- 《動物方城市》染抄襲 「原形人物」全曝光
- 司改國是》環保案件 通過吹哨者條款等14項決議
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Homegrown submarine plan launched
- 台股今衝萬點 看台積電臉色
- 經典賽》美日全明星先發陣容 年薪總和差這麼多！
- 隆詩結婚周年甜蜜蜜 吳奇隆再忙都會下廚寵妻
- 投50億推動AI技術 陳良基：台灣不能只當「快老二」
- （影音）田馥甄辣秀美背 早上不穿內衣全因這件事
- 買水價折衷計算 台水、北水達共識
- 覺得盤查不合理？ 警官透露可以用這招
- 美籍牧師愛說故事 出書傳遞快樂
- 高麗菜價慘 台南廟宇採購大方送
- 大社工人遭藍晒機夾傷右臂
- 解決兩巨頭權責不明難題 林孟皇：賦予法務部長任免檢察首長權限
- 李沛旭癡纏小薰 受封「黏黏哥」
- 油壓成販毒暗語 警逮k他命宅配送集團
- 古蹟陳德聚堂 真人、戲偶聯手登台
- 經典賽》大聯盟流口水 菅野智之狂飆K的秘密曝光
- 佳冬國小3D列印空拍機 試飛失蹤
- 連環騙 惡女詐室友上百萬元
- 比照樂陞條款 REITs收購 須出具履約保證
- 「台灣政治最大問題是土包子治國」 台大最狂教授被讚中肯到哭
- 把路旁小貨車當靶子試槍 2工人遭判刑
- 阿緯老婆6字讓男性網友崩潰「希望這句話滅絕」
- 竹縣府秘書長 蔡榮光升任
- 荷蘭大選公布正式結果 組閣協商展開
- （影音）莊凱勛吳慷仁粉紅泡泡爆表 穿內褲在房裡...
- 債台高築？ 中市府︰市民負債六都次低
標題：要求南市提高老師加班費 藍營：否則杯葛預算
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email