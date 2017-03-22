要求南市提高老師加班費 藍營：否則杯葛預算

2017-03-22 17:41

〔記者蔡文居／台南報導〕南市教師兼行政免超額政策，引起教師團體反彈，校長協會及家長團則力挺。台南市議會國民黨團今天邀集教育局、教師和校長團體當面溝通。教師團體表示，全國各縣市老師兼行政不休假加班費是16天，台南卻只有3天。國民黨團書記長王家貞要求南市教育局大幅增加不休假加班費到16天，否則將杯葛教育局預算。

教師協會理事長陳杉吉、教育產業工會副理事長許珮甄表示，全市80幾所國中已有30幾所因地制宜訂有免超額辦法，教育局無權綁架每所學校，況且106年實施免超額法令，教育局並沒有通知擔任教師介聘委員的他們與會，而且老師不願兼任行政主因是要寫計畫、報成果、參加競賽和各種評鑑，忙到無法休假，結果台南市不休假加班費居然只有3天，比借調在市政府的老師1年7天還少。

中小學校長協會理事長陳明和、中等學校校長協會理事長謝振宗及常務監事陳仲卿則表示，校長要求老師兼任行政工作，資深老師往往一口回絕，不得以行政協商，結果還是由資淺的老師兼任行政職，若學校有老師超額，結果還是由這些資淺老師被調出去或找不到工作，因此他們提議修訂教師介聘要點，教育局若不訂出此法，行政工作沒人願意兼任，這樣學校還能穩定的運作下去嗎？只會越來越亂。

教育局表示，對於提高請領16天不休假加班費一事，因各縣市財政條件不同，且南市鼓勵學校教職員工具休假資格者全部休畢，回歸休假真義，而非以不休假換加班費，公務員休假也是如此。另為協助學校聘用行政人員，增加教師兼任行政意願，教育局也致力於行政減量，簡化相關訪視及評鑑等作業。

王家貞表示，民主不是說什麼都是你贏，但賴清德市府團隊讓人徹底失望的是，五星市長，對待一線的辛苦兼行政的老師居然如此苛刻，不休假加班費全國都16天，為什麼台南市只給3天。因此，要求教育局大幅增加不休假加班費到16天，並立刻用大數據分析台南市超額教師人數，擇日再與教師和家長團體溝通，國民黨團真心希望大家能為保障學子的受教權和老師工作權找出最大的公約數。