立院排審監督條例 藍委嗆綠︰不敢面對

立法院國民黨團批「大小綠打假球」，讓兩岸協議監督條例難見天日。（記者陳鈺馥攝）

2017-03-22 12:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今排審「兩岸協議監督條例草案」，藍綠立委在協商時互嗆，召委曾銘宗逕而宣布休息，立法院國民黨團隨即召開記者會痛批民進黨團「打假球」、「不敢面對」，要將草案退回院會交付聯席審查，欲讓法案石沉大海。

國民黨團書記長王育敏指出，民進黨忘記太陽花學運時承諾，提案退回院會交付聯席審查，不敢面對審查法案在打假球。她呼籲，民進黨不能用政治詐騙手段，總統蔡英文應出面說明。

黨團首席副書記長林為洲說，民進黨執政前說監督條例是最重要法案，現在執政後卻不要審查，若沒監督條例，兩岸要簽署協議就無法進行，「不是這時機不想碰觸，兩岸就不會有關係！」

國民黨立委曾銘宗說，民進黨要將草案退回院會是侵害立委權益，想藉退回冷凍此案，退回以後將石沉大海，此舉也忽視召委權益。

國民黨立委陳宜民說，今天內政委員會是現形記，白蛇已經被引出洞，民進黨態度很明顯就是打假球不想審查。

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