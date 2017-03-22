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藍委提卸任元首損尊嚴停禮遇 綠委諷：馬英九條款

2017-03-22  12:05

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，國民黨立委廖國正提案修正《卸任總統副總統禮遇條例》，將「有損國家主權或發表損及國家尊嚴等言論及行為」列入停止禮遇的範圍中。對此，民進黨立委林俊憲今表示，「根本馬英九條款」、「廖國棟就是想衝康馬英九吧」。

《蘋果日報》報導，廖國棟於提案說明中表示，我國曾有卸任元首赴日參拜靖國神社、卸任後大搞台獨等言論，讓國人失望的前例，然而，卸任元首對外仍代表國家形象，發言備受關注，若公然喪權辱國，此舉恐傷害國家甚鉅，因此需追討禮遇返繳國庫。對此，林俊憲今於臉書撰文指出，廖國棟的提案，應沒找前總統馬英九商量，且他很好奇，「不知道馬英九怎麼看這件事」。

林俊憲表示，馬英九面對中國時，自稱先生；馬習會時，連國徽都沒了；「甚至最近還發表『努力不讓大陸對統一絕望』這種『想被統』的言論」，他吐槽，「不只是有損國家尊嚴，簡直只差沒對中國跪下去了」。因此，林俊憲質疑，「馬英九的言行，是否完全適用？廖委員這個提案，能不能稱之為馬英九條款？」

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  • 民進黨立委林俊憲表示，國民黨立委廖國棟的提案修正卸任總統副總統禮遇條例，「根本馬英九條款」。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    民進黨立委林俊憲表示，國民黨立委廖國棟的提案修正卸任總統副總統禮遇條例，「根本馬英九條款」。（資料照，記者叢昌瑾攝）

  • 林俊憲今於臉書撰文，發表他對廖國棟提案修正的看法。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

    林俊憲今於臉書撰文，發表他對廖國棟提案修正的看法。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

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相關關鍵字： 國民黨 廖國棟 林俊憲 民進黨 馬英九
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