司改會議》林鈺雄：檢察官應定位為「司法官署」
2017-03-22 10:33
〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議今第3組分組討論檢察官的法律定位，國是委員、台大法律系教授林鈺雄認為，檢察官居於法官與警察之間的「谷間帶」，具有雙重性質，建議訂定「司法官法」統籌規範法官、檢察官的法律地位，將檢察官定位為「司法官署」的自主刑事司法機關，才能跳脫「檢察官是司法官還是行政官」的二元思考窠臼。
林鈺雄書面意見指出，檢察官處於法官與警察、行政權與司法權間的中介樞紐，既是追訴犯罪的偵查主體，也須保護被告免於法官恣意判決和警察濫權，擔當國家權力雙重控制的任務，檢察官不是法官，但要監督法官裁判，共同追求客觀正確的裁判，檢察官也不是警察，但要以司法屬性來控制警察的偵查活動，確保偵查追訴的合法性。
林鈺雄認為，檢察官雖然在組織上歸屬於行政權，但主要功能上有朝向司法權的趨勢，與一般的行政官員不可相提並論，因而近代法學界出現以「司法官署」或「自主的刑事司法機關」來定位檢察官，即廣為學界與實務界認同為最適合檢察官屬性的稱謂，以此為修法方向，應能跳脫「檢察官是司法官還是行政官」的思考窠臼。
林鈺雄主張，訂定「司法官法」統籌規範法官、檢察官的法律地位，是值得深思的方向，既能標舉檢察官的「司法官署」地位，又沒有將檢察官誤認為法官的可能，而兩者的共通處也可一併規定或準用，利多於弊，讓檢察官成為「余非上命下從的行政官，亦非獨立自主的法官，乃處於兩者之間、實現客觀法意旨並追求真實與正義的司法官署」。
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