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李永得被盤查風波 朱立倫：一個微笑就能化解尷尬

2017-03-21  12:51

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得「穿拖鞋」被警攔查風波持續延燒，新北市長朱立倫今天受訪時表示，相信只要一個微笑就能化解尷尬。

朱立倫表示，不少人都有被臨檢經驗，基層警察辛苦了，碰到臨檢只要感謝他們的辛苦，相信一個微笑就能化解尷尬，盼能多基層警察加油打氣。

朱立倫說，基層警察執勤依規定，相信民眾都能認同，台灣需要警察維護治安與交通，給警察多多加油。

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  • 朱立倫今天受訪時表示，相信只要一個微笑就能化解尷尬。（資料照，記者賴筱桐攝）

    朱立倫今天受訪時表示，相信只要一個微笑就能化解尷尬。（資料照，記者賴筱桐攝）

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