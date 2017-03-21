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李永得批台灣變警察國家 柯：媒體國家還差不多

台北市長柯文哲今戲稱，「哎唷，像我市長每天都要被你們拷問，這什麼警察國家，媒體國家還差不多。」（記者沈佩瑤攝）

2017-03-21  11:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕行政院客委會主委李永得昨日前外出買東西時，無故遭警察攔查，引發軒然大波，李永得事後更在臉書怒批「台北市甚（什）麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」台北市長柯文哲今天被受訪時，頻頻「呼籲」要用輕鬆、幽默的態度面對，還戲稱，「哎唷，像我市長每天都要被你們拷問，這什麼警察國家，媒體國家還差不多。」

至於「幽默態度面對」說，是否表示力挺警察同仁？柯回應，不是挺誰，是要挺國家，並指自己每次說對國家要有信心。柯認為，台灣的民主政治走到這裡，已經沒有辦法回頭了，「這不用擔心什麼獨裁者啦、警察國家啦，這不用這麼緊張。」

另外，李永得除穿著，更因「眼神游移」才會遭到警方攔檢，有媒體問柯文哲，網友想知道怎樣的眼神才不會遭到盤查？柯文哲再次強調，輕鬆一點，這個國家不要整天搞得這麼嚴肅，並笑回「市長的眼神」，隨即快步離去。

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