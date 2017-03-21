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行動上網誰最快？林俊憲要求NCC公布各電信業者網速

2017-03-21  10:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣手機族每天上網時間達201分鐘，行動上網支出已變成每月固定負擔，五大電信業者更皆號稱網速第一。民進黨立委林俊憲今召開記者會指出，國家通訊傳播委員會（NCC）每年花千萬公帑測網速卻拒絕公布數據，要求NCC以縣市為單位，公布台灣五大電信業者手機速率實測結果，供消費者做選擇，業者也能良性競爭，不要只是維護電信業者利益。

NCC基礎設施事務處簡任技正蘇思漢出席記者會表示，NCC絕對沒有拒絕公布數據，NCC主委詹婷怡已在今年批示公布數據的方案，明天委員會議就會討論，屆時有結果會讓各界知道。他也說明，實測會考量業者新建設進度，穩定後才來公布數字。

林俊憲指出，NCC每年都編一千萬元預算委託電信技術中心執行「加速行動寬頻建設與服務」，辦理全國行動上網速率測試工作，每家網速的精準數字掌握在NCC手上，但NCC在2015年只有公布五家業者全國行動上網平均網速，讓消費者無從比較差異，也讓每家電信業者都敢號稱第一，「遠傳說他最快、台哥大說沒人比他快，中華電信說它無敵快，到底誰最快？」

林俊憲也說，美國聯邦通訊委員會會公布主要電信業者行動上網速率，NCC也曾於2014年公佈五大電信業者在各縣市3G上網速率，但之後卻改變公布方式。他認為，消費者有知的權力，公布數據也會讓業者良性競爭，進而改善品質，若業者無法改善，也可以產生價格差異，對消費者絕對正面。

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  • 立委林俊憲要求NCC公布各電信業者網速。（記者林正堃攝）

    立委林俊憲要求NCC公布各電信業者網速。（記者林正堃攝）

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